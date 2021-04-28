شحاتة أبو زيد: نحاول استعادة المناطق الصناعية.. وأصدرنا قوانين لحماية القطن «فيديو»

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أطلق النائب شحاتة أبو زيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، العديد من التصريحات الهامة بشأن ملف الصناعة فى مصر، وذلك فى الندوة الحوارية التى أقيمت بموقع دوت الخليج الإخبارى.

وانطلاقًا من إمكانية تحديث المناطق التى كانت مشتهرة بالصناعة، متي سنجد مناطق فى مصر مشهورة بصناعه بعينها مثل السابق، قدم النائب شحاتة أبو زيد إجابات محددة فى هذا الشأن.

شحاتة أبو زيد: الظروف الاقتصادية التى مرت بالدولة تسبب فى توقفه

وقال أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، شحاتة أبو زيد:” الظروف الاقتصادية التي مرت بها الدولة من 2011، حتى الآن تسببت فى وقفة للاقتصاد المصري، ويتم حاليا تسليط الضوء على كل الصناعات المحلية التي كنا نشتهر بها فى الماضي، مثل صناعة الأقطان حيث صُدرت بعض القوانين التي تحمي المزارع والفلاح المصري وتحمي القطن كصنعة اساسية”.

شحاتة أبو زيد: نسليط الضوء على الصناعات المحلية

وعضو مجلس النواب، شحاتة أبو زيد:” يتم تسليط الضوء من المشرع المصري والقيادة السياسية على الصناعات المحلية مثل القطن حيث تم التوجيه بزيادة مساحة القطن المزروعة وعدم تصدير القطن كمادة خام، ولكن تصديره كل ما يتاح للصنعة مثل صناعة الفتلة مع تخريجه بالقيمة المضافة مع قياس هذا على كل الصناعات وهذا يعكس وجود طفرة فى تسليط الضوء على الصناعة”.

واستكمل أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، شحاتة أبو زيد:” جارى عقد اجتماعات فى لجنة الصناعة بمجلس النواب مع ممثلين من كل الغرف الصناعية سواء كان القطاع الغذائي أو القطاع الزراعي أو الكيماويات وتم الجلوس معهم فى اتحاد الصناعات من خلال تجميع كل ما هو جديد، لحل كل المشاكل التى من شأنها تنمية كل الصناعات، مثل صناعة الغزل والنسيج”.

كما أشار أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، شحاتة أبو زيد:” هناك صناعات كثيرة فى المجتمع المحلي، كانت بعيدة عن دائرة الضوء مما جعلها اختفت من السوق ولكن تم تسليط الضوء عليها لتستعيد قدرتها وتنميتها لتنافس فى السوق المحلي، إضافة إلى صناعة الخشب حيث تم عقد جلسة فى البرلمان بناء على طلبات الاحاطة المقدمة من نواب لجنة الصناعة، حول صناعة الاثاث فى دمياط لكونها تشتهر به”.

هذا وألمح أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، شحاتة أبو زيد:” كما تم تسليط الضوء عليه وعلى صناعة الأثاث المصري من خلال كيفية التسويق له وندخل عليها التعديلات التكنولوجية الحديثة الموجودة فى الدول التي تحتكر صناعة الأثاث وعمل معارض خارجيه لتنمية الصناعة وقياس على هذا باقي الصناعات.