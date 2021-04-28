/629007/نائبة-برلمانية-تطالب-بحظر-المنتجات-اللبنانية-بيهربوا-فيها-مخدرات

طالبت ولاء التمامي، عضو مجلس النواب، السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، بإصدار قرار بوقف استيراد الخضروات والفواكه من لبنان، و حظر عبور المنتجات اللبنانية إلى الأراضي المصرية مؤقتًا، بعدما ثُبت انها تستخدم في أعمال تهريب الأقراص المخدرة.

ولاء التمامى تشير إلى منع السعودية عبور المنتجات الزراعية

وأشارت ولاء التمامي، عضو مجلس النواب، التمامي إلى أن هناك تحقيقات واسعة تُجريها السلطات في المملكة العربية السعودية، والتي سبق وإن اتخذت قرارًا منذ أيام، بمنع استيراد أو عبور المنتجات الزراعية من الجمهورية اللبنانية إلى أراضيها، بعدما ثٌبت للجهات المختصة أنها تستخدم في تهريب المخدرات إلى أراضي المملكة.

ولاء التمامي: الكويت والإمارات والبحرين أصدروا قرارات بمنع دخول الفواكة والخضروات اللبنانية

وأوضحت ولاء التمامي، عضو مجلس النواب، أن كلًا من الكويت والإمارات والبحرين، أصدرت قرارات بمنع دخول شحنات الخضروات والفواكه القادمة من لبنان، على خلفية قرار المملكة العربية السعودية.

ونوهت "التمامي" إلى أن الدول العربية الأربعة،جاء قرارها من منطلق حرصها على حماية مجتمعاتها، من أضرار المخدرات، وفي إطار جهودها في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، تنفيذا للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية التي تجرم استغلال حرية التبادل التجاري في تهريب المخدرات، والإضرار بمصالح الدول وسلامة مجتمعاتها.

ودعت النائبة ولاء التمامي، وزيرة التجارة والصناعة، إلى تكثيف وتشديد إجراءات الرقابة على شحنات الخضروات والفاكهة القادمة من لبنان، وإعادة النظر في قرارات الإستيراد، وحظر دخول الخضار والفواكه من لبنان مؤقتًا، لحين انتهاء التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة في بيروت، والدول العربية الأربعة.