تقدم نادى الزمالك عقب مباراة الترجى التونسي ، ومولودية الجزائر في الجولة الأخيرة من دورى أبطال افريقيا ، بشكوي للاتحاد الأفريقى لكرة القدم " كاف" ، وذلك للتأكيد على حدوث تراخى فى المباراة من قبل الترجى ، والتى انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، ليودع الأبيض البطولة رغم الفوز على تونجيث السنغالى بأربع أهداف.
أصبحت الشكوى التى تقدم بها الزمالك بشكل رسمي للكاف مهددة بالتجميد ، وتتم دراستها حاليا من جانب مجلس الإدارة والتحقيق فيها ، وسيتم تجميدها فورا في حالة عدم إستيفاء الشكوى ، بينما في حال استيفاؤها لكل المستندات والأوراق المطلوبة ستتم إحالتها للجنة الانضباط لاتخاذ القرار المناسب فيها.
ولكن مسئولو القلعة البيضاء إستعانو بمستندات خاصة فى الشكوى ، وتقدموا بخمس مباريات لكى يراجعها الكاف ، وذلك من خلال خبير مختص للتأكد من صحة الشكوى، تتمثل هذه المباريات في : " مباريات الترجى والزمالك فى مصر وتونس والمولودية والزمالك فى مصر والجزائر ومباراة الترجى والمولودية في تونس " ، بالإضافة إلى مقاطع فيديو ، لعدد كاف من نجوم التحليل في الوطن العربي ، وليس مصر فقط ، للتأكيد على عدم صحة المباراة ، وخاصة في الشوط الثانى .
وأيضا لقطات خاصة من مباراة الترجي والمولودية توضح تساهل بعض اللاعبين فى إنهاء الهجمات، ورعونة مدافعى الترجى في التصدي لهجمات المولودية بشكل واضح للجميع .
يستعد نادي الزمالك لمباراته غدا الأربعاء أمام فريق المقاولون العرب والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء،على ستاد القاهرة الدولي ، ضمن الجولة الـ 18 لبطولة الدوري المصرى الممتاز.
اخر مباراة خاضها الزمالك
الجدير بالذكر أن أخر مباراة خاضها الأبيض كانت أمام البنك الأهلي في الدوري المصري الممتاز ، وإنتهت المباراة بفوز الفارس الأبيض بأربعة أهدافٍ لهدف وحيد ، ورفع الزمالك رصيده إلى 39 نقطة من 17 مباراة ليحتل صدارة جدول الدورى ، ويأتى خلفه في المركز الثانى النادي الأهلي برصيد 36 نقطة من 15 مباراة ، ويتصدر الأبيض ويلاحقه الأحمر في منافسة قوية بين الفريقين للحصول على البطولة ، وبعد خروج القلعة البيضاء منبطولة دورى أبطال افريقيا ينتظر الجماهير بطولة الدورى .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شكوى «الزمالك» مهددة بالتجميد..تفاصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.