شكوى «الزمالك» مهددة بالتجميد..تفاصيل

تقدم نادى الزمالك عقب مباراة الترجى التونسي ، ومولودية الجزائر في الجولة الأخيرة من دورى أبطال افريقيا ، بشكوي للاتحاد الأفريقى لكرة القدم " كاف" ، وذلك للتأكيد على حدوث تراخى فى المباراة من قبل الترجى ، والتى انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، ليودع الأبيض البطولة رغم الفوز على تونجيث السنغالى بأربع أهداف.

أصبحت الشكوى التى تقدم بها الزمالك بشكل رسمي للكاف مهددة بالتجميد ، وتتم دراستها حاليا من جانب مجلس الإدارة والتحقيق فيها ، وسيتم تجميدها فورا في حالة عدم إستيفاء الشكوى ، بينما في حال استيفاؤها لكل المستندات والأوراق المطلوبة ستتم إحالتها للجنة الانضباط لاتخاذ القرار المناسب فيها.

ولكن مسئولو القلعة البيضاء إستعانو بمستندات خاصة فى الشكوى ، وتقدموا بخمس مباريات لكى يراجعها الكاف ، وذلك من خلال خبير مختص للتأكد من صحة الشكوى، تتمثل هذه المباريات في : " مباريات الترجى والزمالك فى مصر وتونس والمولودية والزمالك فى مصر والجزائر ومباراة الترجى والمولودية في تونس " ، بالإضافة إلى مقاطع فيديو ، لعدد كاف من نجوم التحليل في الوطن العربي ، وليس مصر فقط ، للتأكيد على عدم صحة المباراة ، وخاصة في الشوط الثانى .

وأيضا لقطات خاصة من مباراة الترجي والمولودية توضح تساهل بعض اللاعبين فى إنهاء الهجمات، ورعونة مدافعى الترجى في التصدي لهجمات المولودية بشكل واضح للجميع .

يستعد نادي الزمالك لمباراته غدا الأربعاء أمام فريق المقاولون العرب والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء،على ستاد القاهرة الدولي ، ضمن الجولة الـ 18 لبطولة الدوري المصرى الممتاز.

اخر مباراة خاضها الزمالك

الجدير بالذكر أن أخر مباراة خاضها الأبيض كانت أمام البنك الأهلي في الدوري المصري الممتاز ، وإنتهت المباراة بفوز الفارس الأبيض بأربعة أهدافٍ لهدف وحيد ، ورفع الزمالك رصيده إلى 39 نقطة من 17 مباراة ليحتل صدارة جدول الدورى ، ويأتى خلفه في المركز الثانى النادي الأهلي برصيد 36 نقطة من 15 مباراة ، ويتصدر الأبيض ويلاحقه الأحمر في منافسة قوية بين الفريقين للحصول على البطولة ، وبعد خروج القلعة البيضاء منبطولة دورى أبطال افريقيا ينتظر الجماهير بطولة الدورى .