/629010/زوجها-قال-لها--مابتهتميش-بنفسك--دبسته-في-عمليات-تجميل-بـ86-ألف-جنيه

في واقعة ودعوى غريبة، أقامتها سيدة ضد زوجها دعوى مصروفات علاجية وتجميلية، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبته بسداد مبلغ 86 ألف جنيه بعد خضوعها لعدة إجراء تجميليه.

زوجى متعدد العلاقات

وادعت الزوجة فيها، رفض زوجها سداد النفقات رغم أنه ميسور الحال، وذلك بعد زواج دام 14 عاما، قائلة: "زوجى متعدد العلاقات تزوج على بأخرى منذ شهور دون أن يخبرني، وعندما وقفت فى وجهه من أجل أولادى أعترض واتهمنى أننى من دفعته للزواج بسبب عدم اهتمامى بنفسي وإهماله".

تخلى عن مسئوليته تجاهها

وأكدت الزوجة وقوع ضرر عليها، يترتب عليه حقها فى التعويض ومعاقبة زوجها، وأن الزوج تخلى عن مسئوليته تجاهها، وحرمها وأولاده من حقوقهم، وهو ما دفعها لإقامة دعوى طلاق للضرر وحبس لتخلفه عن سداد النفقات، مشيرة إلى أن سيئ الخلق، وغير أمين عليها نفسا ومالا، ويبدد أموالهم، ويعنفها رغم تحملها له طوال سنوات.

تزوجوا عن قصة حب

وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "رغم زواجنا بعد قصة حب، إلا أن زوجي بعد إنجابي طفلنا الأول تغيرت طريقة معاملته لي، وأصبح دائم الغياب عن المنزل، وهجرني وتركني معلقة وعاد بعد وساطة بعض أقاربه، إلا أنه بدأ في خيانتي، وعشت بعدها سنوات أتحمل من أجل أولادي، إلى أن تزوج بشابة عشرينية، مما دفعني لطلب الأموال منه لسداد مصروفات لإجراءات طبية للاهتمام بالبشرة والشعر، والتنحيف، فرفض رغم أنه ميسور الحال، ليطردنى من مسكن الزوجية، ويمتنع من سداد المبالغ المالية وفق للشهود والمستندات".

ساومني على حقوقي

وأكملت: "حتى أولاده رفض التواصل معهم، وعندما واجهته قام بالتعدى على بالضرب، وامتنع عن سداد النفقات الشهرية لهم، وساومنى على حقوقى، حتى ينتقم مني على طلب الطلاق، ليبدأ فى التهديد بإيذائى وفق الرسائل والمكالمات التي دارت بيننا، وابتزازه لى للتنازل عن النفقات وحقوقي الشرعية".

السجن المشدد 3 سنوات وغرامه 100 ألف

وفي قضية أخرى، قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامه 100 ألف جنيه في اتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة بالمعادى.

وأسندت النيابة العامة للمتهم، تهمة بحيازة مخدر الحشش بقصد الاتجار، بدائرة قسم المعادى.

وشهد معاون مباحث قسم المعادى، أنه بالحصول على إذن النيابة الصادر الصادر، تمكنت مباحث المعادى من ضبط المتهم حال استقلاله سيارة ملاكى، وبتفتيشها عثر أسفل مقعد قائدها على كيس بلاستيكى أسود اللون يحوى على 4 قطع كبيرة لجوهر الحشيش المخدر، ومبلغ مالى، وبمواجهته أقر بإحرازه للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة ترويج تجارته.