ممثل الصحة بالبرلمان: ١٥ مليار جنيه حجم الإنفاق علي جائحة كورونا «صور»

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عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور فخرى الفقى رئيس اللجنة، اجتماعا لمناقشة مشروع موازنة قطاع الصحة والجهات التابعة لها من واقع مشروعات موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة للسنة المالية 2021/2022، بحضور وزارات المالية، والتخطيط، والتنمية الاقتصادية، والصحة السكان.

سامي الهدهد يكشف عن حجم الإنفاق على قطاع الصحة

وكشف العميد سامى الهدهد، رئيس قطاع الأمانة العامة بوزارة الصحة والسكان عن حجم الإنفاق على قطاع الصحة منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد فى مصر خلال النصف الثانى من العام المالى 2019/2020 وحتى العام المالى القادم 2021/2022، وقد بلغ إجمالى تلك المبالغ نحو 15.5 مليار جنيه.

وأوضح الهدهد، أن حجم الإنفاق الفعلى خلال النصف الثانى من السنة المالية 2019/2020 بلغ نحو 2 مليار و471 مليون جنيه، فيما بلغ ما تم إنفاقه خلال العام المالى الجارى نحو 6 مليارات و550 مليون جنيه، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تبلغ نفقات جائحة فيروس كورونا خلال العام المالى القادم 2021/2022 نحو 6 مليارات جنيه و484 مليون جنيه، موضحا أن المبالغ المخصصة لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا دائما ما تكون خارج موازنة الوزارة والموازنة العامة للدولة ويتم تدبيرها من الاحتياطيات العامة.

هذا وتستأنف اللجنا النواعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، عقد اجتماعاتها،اليوم، لمناقشة عدد من القضايا المطروحة على مائدتها، وعلى رأسها الموازنة العامة للسنة المالية 2021/2022.