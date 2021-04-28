جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، خلال جولة ليلية استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، الأحياء والقرى والمناطق بمركز الفيوم، للتأكد من إلتزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، وكذلك التزام المحال التجارية بالإجراءات الاحترازية، والمواعيد الصيفية، بحضور رئيس مركز ومدينة الفيوم، ومدير إدارة المرافق، ورؤساء الأحياء.





أوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن الجولة الميدانية لمحافظ الفيوم، شملت تفقد الطريق الدائرى، ومناطق قحافة، والحادقة، وقرية سنوفر، وميدان الفنية، وشارع النبوى المهندس بمدينة الفيوم، أضافة الى قرية كفور النيل التابعة لمركز الفيوم، ودمو. ووجه المحافظ، خلال الجولة، رئيس مدينة الفيوم، بغلق 5 مقاهٍ لتقديمها "الشيشة" للمواطنين بالمخالفة، بواقع 2 مقاه بقحافة، ومقهى بمدخل سنوفر، ومقهى بالحادقة، ومقهى امام معهد الأورام بمدينة الفيوم، بالاضافة الى غلق محل ملابس بدمو لمخالفة المواعيد الصيفية للفتح والغلق، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات. ولفت المتحدث الرسمى إلى توجيهات محافظ الفيوم لرئيس مدينة الفيوم بمتابعة تطبيق المطاعم والمحال التجارية الإجراءات الاحترازية، وارتداء المواطنين للكمامات فى وسائل المواصلات العامة وأماكن التجمعات، وتكثيف أعمال النظافة ورفع تجمعات القمامة أولاً بأول، وكذلك رفع اشغالات المقاهى والمحال التجارية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. محافظ الفيوم يقود حملة موسعة لتطبيق الإجراءات الاحترازية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.