مدبولى يوجه ببدء التشغيل التجريبى لمنظومة النظافة فى 4 محافظات

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لاستعراض التكاليف التشغيلية لمنظومة المخلفات البلدية، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، ومحمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ومسؤولى الوزارات المعنية.





وأكد رئيس الوزراء الأهمية التى توليها الحكومة لهذه المنظومة فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة باتخاذ خطوات عاجلة لتنفيذ المنظومة، بأعلى مستوى، لإحداث تغيير كبير فى مستوى النظافة بالشارع المصرى، والتخلص الآمن من القمامة عبر منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تطرق إلى مناقشة التكاليف التشغيلية لمنظومة المخلفات فيما يتعلق بمكون جمع ونقل ونظافة الشوارع على مستوى الجمهورية، مع حصر الفجوة التمويلية التى ستقوم الدولة من خلال الخزانة العامة بسدادها، بعد بدء تطبيق قانون تنظيم إدارة المخلفات.

وخلال الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء وزير التنمية المحلية بسرعة إنهاء التعاقدات مع الشركات للبدء فى التشغيل التجريبى لـ4 محافظات كمرحلة أولى، هى محافظات: القاهرة، وبورسعيد، والإسماعيلية، والإسكندرية، كما وجّه بتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارات: المالية والبيئة والتنمية المحلية، لمتابعة مصروفات تشغيل المنظومة وتحديد الأدوار وتشكيل اللجنة الفنية لمتابعة التنفيذ على الأرض.

وتمت الإشارة بالاجتماع إلى مبادرة البنك المركزى للبدء فى دعم منظومة المخلفات كمشروع قومى، ودور قطاع المسئولية الاجتماعية للقطاع المصرفى الذى سيسهم فى تحسين تمويل مصروفات التشغيل.