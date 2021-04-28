خطر حقيقى.. تحرك برلمانى جديد حول الوضع الوبائى لكورونا

جدة - نرمين السيد - دعا النائب محمود سامى، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى بمجلس الشيوخ، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بالاجتماع بممثلى الشعب بمجلسى الشيوخ والنواب لعرض الوضع الحقيقى للموجة الثالثة لكورونا، وشرح الموقف بالكامل بشأن الإجراءات الخاصة لمجابهتها، مع شرح مدى استعداد المستشفيات، مشددا على عدم ترك الأمر لتبادل المعلومات على مواقع التواصل الاجتماعى منعا للشائعات مما يساعد على نشر حالة فوضى ورعب المواطنين.





وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الفترة الحالية مع تزايد الأعداد تستوجب سرعة عقد جلسة بحضور الوزيرة، والنظر فى المقترح الخاص بفرض حظر جزئى خاصة فى الأسبوع المقبل، والذى يتصادف خلاله عدد من الإجازات، مقترحا أن يدرس تطبيق الحظر من بعد الإفطار و حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

ودعا سامى لضرورة إعطاء المواطنين علامات تشير لوجود خطر حقيقى، مشيرًا إلى أن الحظر الجزئى سيكون بمثابة رسالة قوية للمواطنين حول خطورة الموقف.

وشدد سامى، على ضرورة تدشين حملة توعية جديدة لشراسة الموجة الثالثة تحث على ارتداء الكمامة والرجوع لاستخدام أدوات النظافة والتطهير، وزيادة حملات التطعيم بعد التأكد من توافر المصل بكميات كبيرة وكافية.

وطالب بتخصيص اعتماد جديد فى الموازنة العامة لتوفير مستلزمات الوقاية والعزل فى المستشفيات التى تعانى بشدة من نقص هذه المستلزمات وتعتمد بشكل كبير على مساهمات المجتمع المدنى، مع وجود خطة عاجلة للتأكد من توافر الأكسجين وكذلك استعدادية المصانع لتوفيرها وتوفير وسائل النقل لتوصيلها للمستشفيات وفقا لجدول زمنى محكم.

وكان مجلس الوزراء أصدر قرار بشأن تنظيم العطلات الرسمية فى مناسبتى عيد العمال، ويوم شم النسيم، يام السبت والاثنين المقبلين، يوم الأحد المقبل أيضا وذلك فى سبيل الحد من تكدس المواطنين كتدبير احترازى فى إطار خطة الدولة للتعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا، بالإضافة إلى أن غدا الخميس، 29 أبريل، إجازة رسمية، بمناسبة عيد تحرير سيناء، بدلا من الأحد، 25 أبريل.