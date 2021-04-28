وزير التعليم العالى يرأس اجتماع المعهد القومى للمعايرة

جدة - نرمين السيد - ترأس د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مجلس إدارة المعهد القومى للمعايرة، بحضور د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، ود.محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، ود. نهى عماد رئيس المعهد، وذلك عبر الفيديو كونفرانس.





فى بداية الاجتماع، أكد الوزير الدور المهم الذى يقوم به المعهد القومى للمعايرة فى مجال البحث العلمى، لافتًا إلى أنه يعد من أكبر هيئات القياس فى الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأشار عبدالغفار إلى ضرورة الارتقاء الدائم والمستمر بالمستوى العلمى والبحثى للمعهد، وخلق مناخ للإبداع والتنافس بين كوادره العلمية والبحثية، بما يسهم فى تقدم وضعه ومكانته على الخريطة الدولية للمعاهد المترولوجية، موضحًا أهمية النهوض بقدرات المعهد حتى يظل قادرًا على تقديم خدماته بشكل متميز داخل مصر وخارجها.

وطالب الوزير بضرورة التسويق الجيد لمخرجات المعهد، وبذل المزيد من الجهد والعطاء فى إثراء الأنشطة البحثية والنشر العلمى للمعهد على المستوى الدولى.

وخلال فعاليات الاجتماع، استعرضت د.نهى عماد إنجازات وجهود المعهد خلال الفترة الماضية فى حفظ وتطوير المعايير القومية للقياسات الفيزيقية، والعمل على استمرار إسنادها ومطابقتها للمعايير الدولية.

وأحيط المجلس علمًا بنجاح عدد من معامل المعهد فى الحصول على الاعتراف الدولى، لعدد ٦٠ نشاطًا مختلفًا، فضلًا عن حصول المعهد على الاعتماد فى مجالات معايرة الحجوم، وأجهزة التحليل الطيفى والضوئى والميكروفونات، وبعض أجهزة القياسات الكهربية للجهد العالى وأجهزة قياس الحرارة والأبعاد.

جدير بالذكر أن المعهد أنشئ عام 1963 بعد توقيع مصر على اتفاقية المتر الدولية عام 1962، ويمثل المعهد مصر فى المكتب الدولى للمقاييس والموازيين، ويهدف المعهد إلى إنشاء وتحقيق وحفظ وتطوير المعايير القومية للقياسات الفيزيقية والعمل على استمرار إسنادها ومطابقتها للمعايير الدولية.