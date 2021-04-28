الإمارات ترسل مساعدات غذائية إلى مصر

أرسلت دولة الإمارات اليوم طائرة مساعدات تحتوي على 46 طنا من المواد الغذائية، إلى جمهورية مصر العربية، والتي تأتي ضمن المبادرات الإنسانية للدولة خلال شهر رمضان الكريم.
وقال سعادة الدكتور حمد سعيد الشامسي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية مندوب الدولة الدائم لدى الجامعة العربية : " ترتبط دولة الإمارات ومصر بعلاقات تاريخية وطيدة، ومسيرة حافلة بالعمل المشترك في العديد من المجالات، وذلك في إطار حرص قيادتي البلدين على تنميتها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة".
وأضاف سعادته:" أن هذه المواد الغذائية التي ترسلها دولة الإمارات إلى الأشقاء في جمهورية مصر العربية تأتي في إطار توفير المواد الغذائية للأسر في مصر الشقيقة في هذا الشهر الفضيل".
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