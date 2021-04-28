انت الان تتابع تفاصيل خبر رسمياً .. منح العاملين بالدولة 5 أيام إجازة رسمية واستثناء هذه الفئات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث قرر سيادته في الاجتماع منح العاملين في الدولة إجازة رسمية مدفوعة الأجر أيام السبت والأحد والاثنين المقبلين بالإضافة إلى يوم الخميس 29 أبريل 2021 بمناسبة عيد تحرير سيناء والذي تحتفل به مصر كل عام بتاريخ 25 أبريل، وسوف نتناول في هذه السطور البيان الصادر عن مجلس الوزراء بشأن الإجازة الرسمية التي سيحصل عليها العاملين في الدولة لمدة تزيد عن 3 أيام.

مجلس الوزراء يقرر منح العاملين إجازة رسمية أيام السبت والأحد والاثنين:-

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي قرار بمنح العاملين في الدولة والقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام والقطاع العام إجازة رسمية تصل مدتها إلى 5 أيام وتفاصيل تلك الإجازة ما يلي:-

1- تقرر اعتبار يوم الخميس الموافق 29 أبريل 2021 إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين بالحكومة والقطاع العام والخاص وقطاع الأعمال العام بمناسبة الاحتفال بذكر تحرير سيناء.

2- تقرر منح العاملين إجازة رسمية يوم 1 مايو 2021 بمناسبة عيد العمال.

3- تقرر منح العاملين إجازة رسمية يوم 3 مايو 2021 بمناسبة الاحتفال بعيد شم النسيم.

4- تقرر منح العاملين يوم الأحد الموافق 2 مايو 2021 إجازة رسمية وذلك في كافة الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص وذلك للحد من تكدس المواطنين كتدبير احترازي في مواجهة تفشي وباء كورونا.

وتضمن القرار أيضاً استثناء هذه الفئات من تلك الإجازة وهذه الفئات هم العاملين في :-

خدمات النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه والصرف الصحي، الكهرباء.