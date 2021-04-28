البنك المركزي يُعلن تعطيل العمل بالبنوك 5 أيام

/629019/البنك-المركزي-يعلن-تعطيل-العمل-بالبنوك-5-أيام

عطل البنك المركزي المصري العمل بكافة البنوك في مصر، خمسة أيام، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بالإجازات الرسمية.

يُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء

وقال البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء، إنه بمناسبة عيد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر.

اعتباراً من يوم الخميس الموافق 29 أبريل 2021 حتي يوم الاثنين الموافق 3 مايو 2021 على أن يُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء الموافق 4 مايو 2021.

قرار مجلس الوزراء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارات لتنظيم العطلات الرسمية في مناسبتي عيد العمال، ويوم شم النسيم.

ونص القرار الأول بأن يكون يوم السبت الموافق 1 من شهر مايو عام 2021 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد العمال، وذلك في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

مناسبة عيد شم النسيم

فيما نص القرار الثانى على أن يكون يوم الاثنين الموافق 3 من شهر مايو عام 2021 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد شم النسيم.

الحد من تكدس المواطنين

كما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً ثالثاً بأن يعطل العمل يوم الأحد الموافق 2 من مايو 2021 ميلادية، في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك في سبيل الحد من تكدس المواطنين كتدبير احترازي في إطار خطة الدولة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا.

العاملون بالمرافق الحيوية

ويستثنى من ذلك العاملون بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل : خدمات النقل، والإسعاف، والمستشفيات، وخدمات المياه والصرف الصحي، والكهرباء.

كما تنظم السلطة المختصة بالمرافق الحيوية العمل خلال هذا اليوم طبقاً للقواعد التي تراها محققة للصالح العام. تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء سبق أن أصدر قرارا بأن يكون غدا الخميس، 29 أبريل، إجازة رسمية، بمناسبة عيد تحرير سيناء، بدلا من الأحد، 25 أبريل.