/629023/ضغوط-مبيعات-عربية-وأجنبية-البورصة-المصرية-تستمر-في-التراجع-بمنتصف-التعاملات

استمرت مؤشرات البورصة المصرية في التراجع في منتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وذلك بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب.

فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.

إيجي إكس 30 محدد الأوزان

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 10500 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 2048 نقطة.

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 12729 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 4065 نقطة. كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 2063 نقطة.

ارتفاع مؤشر بورصة النيل

وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 2981 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.14% ليصل إلى مستوى 1271 نقطة. وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم مستشفى النزهة الدولي، العبور للاستثمار العقاري، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، الملتقى العربي للاستثمارات، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، الأهرام للطباعة والتغليف، المجموعة المصرية العقارية، الاستثمار العقاري العربي-أليكو.

بداية تعاملات الأربعاء

بينما انخفضت مؤشرات البورصة المصرية، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء.

وهبط المؤشر الرئيسي egx30 بنسبة 0.46% عند مستوى 10542.55 نقطة، وانخفض المؤشر egx100 بنسبة 0.81% عند مستوى 2979.04 نقطة.

كما هبط المؤشر egx70 بنسبة 0.95% عند مستوى 2060.2 نقطة.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين إلى الشراء بصافي قيمة 145.331 مليون جنيه، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب إلى البيع بصافي قيمة 142.184 مليون جنيه.

كما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب إلى البيع بصافي قيمة 3.147 مليون جنيه.