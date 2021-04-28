الجزائر ستشارك فى كأس العرب بـ«المحليين».. تفاصيل

/629012/الجزائر-ستشارك-فى-كأس-العرب-بـالمحليين-تفاصيل

كشفت جريدة الشروق الجزائرية: أن منتخب الجزائر ستشارك في كأس العرب بمنتخب المحليين، التي من المقرر إقامتها بقطر خلال شهر ديسمبر المقبل.

وأوضافت الصحيفة، أنه لا يمكن المشاركة باللاعبين المحترفين في أوروبا لكون البطولة مقامة في تاريخ غيرمدرج ضمن أجندة فيفا وبالتالي لا تسمح الأندية الأوروبية الكبيرة بِإعفاء لاعبيها، أبرزهم الجناح رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

أوقعت قرعة كأس العرب 2021، وقوع منتخب مصر في مجموعة نارية رفقة منتخب الجزائر، في القرعة التي أجراها الإتحاد الدولي في قطر. ووقع المنتخب المصري في المجموعة الرابعة برفقة كل من : الجزائر، الفائز من جيبوتي و لبنان، الفائز من ليبيا و السودان.

قرعة منتخب مصر

قرعة منتخب مصر في كأس العرب 2021 فيما جاءت المجموعات الكاملة للمنتخبات العربية كالتالي: المجموعة الأولى: قطر، العراق، الفائز من الصومال و عمان ، الفائز من الكويت و البحرين.

المجموعة الثانية: تونس، الإمارات، سوريا، الفائز من اليمن و موريتانيا .

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وفي وقت سابق قرر حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم منح شارة كابتن المنتخب إلي محمد صلاح.

ويري البدري أن المرحلة المقبلة تحتاج إلي إستقرار وثبات في بعض الأمور ومنها شارة القيادة. ويسعي الجهاز الفني والإداري إلي ترتيب الأمور في الفترة القادمة لتحقيق حلم المصريين وجماهير الكرة في التأهل الي كأس العالم بقطر ٢٠٢٢.

وستقام منافسات بطولة كأس العرب، خلال الفترة من 1 إلي 18 ديسمبر المقبل، حيث تعد البطولة، بمثابة البروفة الأخيرة، قبل انطلاق نهائيات كأس العالم 2022.