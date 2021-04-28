«موسيمانى » يغلق ملف الرحيل ويخبر الأهلى بقراره النهائي..تفاصيل

/629016/موسيمانى--يغلق-ملف-الرحيل-ويخبر-الأهلى-بقراره-النهائيتفاصيل

كشف مصدر بالنادى الأهلى أن بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى تواصل مع الإدارة بشأن رحيله عن القلعة الحمراء وأبلغهم بقراره النهائى ، وموقفه من عرض تدريب منتخب جنوب أفريقيا، وذلك بعد تلقيه عرضا من مسئولى الاتحاد الجنوب أفريقي لتدريب منتخب الأولاد .

وتلقي موسيمانى إتصالات عديدة من مسئولين فى بلده من الاتحاد الجنوب أفريقى ، ووزير الرياضة ببلاده ، يطالبونه بقبول عرض تدريب المنتخبب ، في الفترة القادمة ، وذلك لتصحيح الأوضاع بعد فشل المنتخب في الصعود إلى أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

وأكد المصدر أن : موسيمانى أبلغ إدارة النادى الأهلى بأنه مستمر في قيادة تدريب الأحمر واعتذر عن تدريب منتخب بلاده ، ويرغب في الإستكمال مع الأهلي ، ليتم غلق هذا الملف وذلك بعد النجاحات التى حققها مع المارد الأحمر ، وبعد قطعه شوطا طويلا في بطولة الدورى وبطولة إفريقيا.

بعد رفض بيتسو موسيمانى تدريب منتخب بلاده ، يصبح البرتغالي كارلوس كيروش هو أقرب المرشحين لتدريب منتخب جنوب أفريقيا، خلال الفترة القادمة .

ونجح النادى الأهلى أمس في الفوز على المصرى البورسعيدى بنتيجة 2-1 ، ودخل موسيمانى المباراة بالتشكيل الأتى:

تشكيل الأهلي و المصري في الدوري

وشهد تشكيل الأهلي عودة أكرم توفيق للتشكيل الأساسي مع إستمرار أحمد نبيل كوكا في مركز الظهير الأيسر وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام - سعد سمير– رامي ربيعة – كوكا. خط الوسط : أكرم توفيق – عمرو السولية – محمد مجدي افشة.

خط الهجوم: محمد شريف – حسين الشحات - محمود كهربا. ويجلس على دكة بدلاء النادي الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي كلا من : علي لطفي - محمد هاني - ياسر إبراهيم - أليو ديانج - مروان محسن - صلاح محسن - وليد سليمان - طاهر محمد طاهر - ناصر ماهر.

تشكيل المصرى أمام الأهلى

بينما جاء تشكيل المصري لمواجهة الأهلي في الدوري كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد دعدور.

خط الدفاع: كريم العراقي- عمرو موسى - أحمد شوشة - أحمد شديد قناوي.

خط الوسط: حسن علي - سعيدو سمبوري- فريد شوقي.

خط الهجوم: عمر كمال عبد الواحد - أحمد رفعت - أحمد جمعة.