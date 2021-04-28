/629017/جرار-قصب-قطع-طريقه-فيديو-يقظة-سائق-قطار-منعت-كارثة-جديدة

واقعة غريبة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، صورت بالصوت والصورة وأشاد بها الرواد، يقظة سائق قطار أنقذت أرواح العديد من الأرواح، ومنعت كارثة جديدة.

تفاجأ سائق القطار خالد الليثى، باقتحام جرار زراعى يجر خلفه مقطورة محملة بمحصول قصب السكر، للحاجز الخرسانى لسور السكة الحديد وتوقف على القضبان وتعطل بعد أن فقد قائد الجرار السيطرة عليه.

جرار زراعي بمقطورة قصب

وفي التفاصيل، أكدت هيئة السكة الحديد أنه أثناء مسير قطار النوم رقم 86 القاهرة أسوان، فوجئ سائقه خلال دخوله محطة دراو، بجرار زراعي بمقطورة قصب، يعترضه بالخط الطالع وبدون لوحات معدنية.

تفادى وقوع الاصطدام بالقطار

وأضافت هيئة السكة الحديد، أن الجرار كان يعبر الخطوط من مكان غير معد للعبور بكم 841 / 900 ما بين دراو وكوم امبو. وعلى الفور تمكن قائد القطار ومساعده من الرباط السريع أمام الجرار الزراعى وتفادى وقوع الاصطدام بالقطار.

القبض على سائق الجرار الزراعى

وأوضحت هيئة السكة الحديد، أن السائق قام باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين سلامة مسير القطارات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيث تمكنت الشرطة من القبض علي سائق الجرار الزراعى.

وتلقى المهندس مجدي عبد المنصف، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الجنوبية للسكة الحديد، إخطاراً من محمد ركابى مفتش قسم حركة أسوان، يفيد أنه أثناء مرور قطار النوم 86 "القاهرة – أسوان" بمنطقة الغابة الكبيرة بمركز دراو محافظة أسوان.