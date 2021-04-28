/629018/محمود-سامي-يقترح-فرض-حظر-جزئي-خلال-الاسبوع-المقبل

دعا النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى بمجلس الشيوخ، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بالاجتماع بممثلي الشعب بمجلسي الشيوخ والنواب لعرض الوضع الحقيقي للموجة الثالثة لكورونا، وشرح الموقف بالكامل بشأن الإجراءات الخاصة لمجابهتها، مع شرح مدى استعداد المستشفيات، مشددا على عدم ترك الأمر لتبادل المعلومات علي مواقع التواصل الاجتماعي منعا للشائعات مما يساعد علي نشر حالة فوضى ورعب المواطنين.

محمود سامى: الفترة الحالية تستوجب سرعة عقد جلسة بحضور الوزيرة

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، محمود سامي، أن الفترة الحالية مع تزايد الأعداد تستوجب سرعة عقد جلسة بحضور الوزيرة، والنظر فى المقترح الخاص بفرض حظر جزئي خاصة في الأسبوع المقبل، والذي يتصادف خلاله عدد من الإجازات، مقترحا أن يدرس تطبيق الحظر من بعد الإفطار و حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

ودعا النائب محمود سامي إلى ضرورة إعطاء المواطنين علامات تشير لوجود خطر حقيقي، مشيرا إلى أن الحظر الجزئي سيكون بمثابة رسالة قوية للمواطنين حول خطورة الموقف".

محمود سامى يشدد على ضرورة وجود حملة توعية لمواجهة الموجة الثالثة

وشدد النائب محمود سامى، على ضرورة تدشين حملة توعية جديدة لشراسة الموجة الثالثة تحث علي ارتداء الكمامة والرجوع لاستخدام أدوات النظافة والتطهير، وزيادة حملات التطعيم بعد التأكد من توافر المصل بكميات كبيرة وكافية.

وطالب بتخصيص اعتماد جديد في الموازنة العامة لتوفير مستلزمات الوقاية والعزل في المستشفيات التي تعاني بشدة من نقص هذه المستلزمات وتعتمد بشكل كبير علي مساهمات المجتمع المدني، مع وجود خطة عاجلة للتأكد من توافر الاكسجين وكذلك استعدادية المصانع لتوفيرها وتوفير وسائل النقل لتوصيلها للمستشفيات وفقا لجدول زمني محكم.

وكان مجلس الوزراء أصدر قرار بشأن تنظيم العطلات الرسمية في مناسبتي عيد العمال، ويوم شم النسيم، يام السبت والاثنين المقبلين، يوم الأحد المقبل أيضا وذلك في سبيل الحد من تكدس المواطنين كتدبير احترازي في إطار خطة الدولة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا، بالإضافة إلى أن غدا الخميس، 29 أبريل، إجازة رسمية، بمناسبة عيد تحرير سيناء، بدلا من الأحد، 25 أبريل.