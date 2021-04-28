لاعب بايرن ميونخ يقترب من الرحيل.. تفاصيل

كشفت شبكة "سكاي سبورتس" أن مهاجم فريق بايرن ميونخ، روبرت ليفاندوفيسكي، اقترب من الرحيل عن صفوف الفريق، حيث ينتهي عقده في يونيو عام 2023، ويرغب النادي الألماني في تمديد عقده نظرًا لأهميته الشديدة بالنسبة للفريق.

ولكن بحسب التقارير تشير إلي ان رغبه اللاعب في الرحيل وخوض تجربه جديده في الميركاتو الصيفي المقبل إذا جاء عرض قوي من أحد الأندية الأوروبية.

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وتابعت الشبكة أن وكيل ليفاندوفسكي، بيني سيتواصل مع بعض الأندية في قارة أوروبا خلال الأسابيع المقبلة لمعرفة إذا ما كانوا يرغبون في ضم المهاجم البولندي أم لا.

واستبعد بايرن ميونخ كان فكرة التعاقد مع مهاجم بوروسيا دورتموند، إيرلينج هالاند، نظرًا لصعوبة مشاركته في ظل وجود ليفاندوفسكي.

فيما أكدت صحيفة تيليجراف أن إيرلينج هالاند وروميلو لوكاكو من أهم أهداف تشيلسي في خط الهجوم في الصيف، بينما أشارت تقارير ألمانية إلى اهتمام النادي بروبرت ليفاندوفسكي، الذي أجرى مناقشات بشأنه من قبل.

والجدير بالذكر ان اخر مواجهات بايرن ميوخ كانت أمام فريق ماينتس حيث تلقي خسارة والتي انتهت بنتيجة 2/1.

ويحتل بايرن ميونخ صدارة الدوري برصيد 71نقطة من أصل 31 مباراة خاضها الفريق.

وأعلن نادي بايرن ميونيخ ولايبزيج تولي يوليان ناجلزمان قيادة تدريب البافاري عقب نهاية الموسم الجاري خلفا لهانز فليك.

كانت جريدة كيكر قد نقلت عن قناة سبورت 1 الألمانية أن ناجلزمان أخبر إدارة ناديه بتواصل إدارة بايرن معه.

وارتبط اسم فليك بتدريب منتخب ألمانيا، عقب إعلان رحيل يواكيم لوف بعد انتهاء بطولة يورو 2020 الصيف المقبل.

وكان كارل هاينز رومنيجيه الرئيس التنفيذي لبايرن قد صرّح سابقا أن الاتحاد الألماني لن يتفاوض مع مدرب مرتبط بعقد مع فريق.

وقد فاد فليك في أولي مواسمه مع البافاري للتتويج بالسداسية التاريخية ليصبح ثاني نادٍ في العالم يحقق كل الألقاب الممكنة في موسم واحد بعد برشلونة.

فيما يمتلك فرصة التتوج ببطولة الدوري الألماني الموسم الجاري وذلك بعد أن بعد توديع كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.