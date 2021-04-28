غضب برلمانى بسبب الوضع فى سوهاج: تراخي الصحة وراء تزايد الإصابات «صور»

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انعكست أزمة تفشي فيروس كورونا وتدهور الأوضاع في محافظة سوهاج على مناقشات موازنة قطاع الصحة في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

من جانبه قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة:” نقدر جهود الدولة لمواجهة الأزمة، فهو دور مقدر وبالقياس لدول كثيرة، وضعنا أفضل لكن لمواجهة الأزمة لابد من تحديد حجمها الحقيقي".

مصطفى سالم يشير إلى وجود إصابات كثيرة بسوهاج

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مصطفى سالم:" أنا من سوهاج وكلكم متابعين ما يحدث على الأرض ونشعر ما يواجه المواطنين"، مشيرا إلى زيادة عدد الحالات ونسب الوفيات.

وكيل الخطة والموازنة: اتلقى عشرات التليفونات لمساعدة الناس فى الوصول لجهاز تنفس

وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب:” أتلقى عشرات التليفونات لمساعدة الناس في الوصول لجهاز تنفس أو أكسجين أو غرف عناية مركزة، ثم يطلع قيادات الصحة والجامعة ببيانات غير حقيقية ويقولوا إن الأزمة ليست كذلك".

واتهم سالم المسئولين في وزارة الصحة بالتسبب في زيادة نسب الإصابات والوفيات، وقال "الناس استهانت هؤلاء تسببوا في زيادة الإصابات والوفيات"، وتساءل مستنكرا "هل الذي يقول الإصابات تقل ياخد جايزة؟

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة "لابد أن نقول حجم الأزمة الحقيقي للتعامل معه، لو لا يوجد أزمة ما الذي جعل الوزارة توجه ٤٠ طبيب لسوهاج؟ لماذا توجه أسرة وأجهزة تنفس؟ لابد من إعلان بيانات حقيقية".

واوضح سالم تراجع الالتزام الاجراءات في المستشفيات، وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة:” إن في بداية الأزمة كنا نرى اجراءات شديدة وممرات آمنة وعزل أطباء، وهذا لا نلمسه الآن وفي شكوى من المواطنين والأطباء، مؤكدا، وفاة ستة أطباء في عشرة أيام في سوهاج.

وقال عضو مجلس النواب، مصطفى سالم:” إن الاجراءات تراجعت عما كان عليه، بما في ذلك إجراءات التعامل مع الوفاة من غسل وتكفين ودفن، وقال:" الناس تدخل تاخذ المريض وتدفن وتقيم سرادقات عزاء".

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموزانة، مصطفى سالم:” هناك نقص فى الأسرة بسوهاج رغم الإعلان عن زيادتها إلا أنها لا تكفي احتياجات المواطنين بالمحافظة في ظل تفشي الوباء، والتي لا تمثل ٣٥ % من احتياجات المحافظة، وسط عجز الأطباء والتمريض. واشار إلى وجود ٦٥ جهاز تنفس صناعى في محافظة تعداد سكانها ٥ مليون ونصف.

ولفت إلى توفير ٩٥ مليون جنيه من المحافظة لتوريد الاحتياجات اللازمة للمستشفيات من اسرة وغرف عناية مركزة واجهزة تنفس وقال " حتى الان لم يتم التفاعل مع هذا المبلغ وتم مخاطبة المسئولين، متى نورد الاحتياجات الفعلية لما تنتهي الازمة ام ينتهي الناس".

وتساءل "لماذا لا نورد الاحتياجات الفلوس عندك منتظر ايه؟"، وطالب سالم بتحديد المسئولين عن عن تأخير توريد الاحتياجات الفعلية لسوهاج الموردة من برنامج تنمية الصعيد ومبادرة البنك المركزي، وقال إن بيانات وزارة الصحة تقول محتاجين ٥٣٦ سرير رعاية ما وصل حتى الإن ١٧١ سرير ٦٥ جهاز تنفس فقط.

من جهته شن وكيل اللجنة النائب ياسر عمر هجوما على مساعد وزير الصحة والسكان للشئون العلاجية، مصطفى غنيمة، وقال "اكلمه على مريض غلبان حرارته ٤٠، وغالبا كورونا، يقولي هو كل واحد يكح ويسخن يبقى كورونا"، واضاف عمر "مصطفى غنيمة طالع في الإعلام يقول الأسرة فيها إشغال ٦٠% ورعاية ٤٠% بيضحك على مين؟ مش هيضحك علينا سوهاج بايظة وقنا بايظة وأسيوط بايظة الصعيد كله بايظ، هذالا يصلح يكون مساعد".