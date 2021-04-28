/629024/بعد-قليل--وزير-الخارجية-فى-استضافة-مجلس-الشيوخ-لمناقشة-التحديات-الخارجية

تعقد لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور عبد الحي عبيد، اجتماعاً اليوم الاربعاء، لمناقشة التحديات الخارجية التي تواجه الدولة المصرية، وذلك بحضور وزير الخارجية السفير سامح شكرى.

وزير الخارجية يحضر إلى مجلس الشيوخ لطرح التحديات التى تواجه الدولة المصرية

وكان وزير الخارجية قد قام بعده زيارات افريقية لعدد من الدول الأفريقية الشقيقة حاملاً رسائل من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي أشقائه رؤساء وقادة هذه الدول حول تطورات ملف سد النهضة والموقف المصري في هذا الشأن، وهي الجولة التي تأتى انطلاقاً من حرص مصر على اطلاع دول القارة الأفريقية على حقيقة وضع المفاوضات حول ملف سد النهضة الإثيوبي، ودعم مسار التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل السد.

اللجان النوعية بمجلس النواب تستأنف عمله اليوم

وفى سياق آخر، تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب علمها اليوم، حيث تواصل لجنة الخطة والموازنة مناقشة مشروع موازنة قطاع الصحة والجهات التابعة لها من واقع مشروعات موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة للسنة المالية 2021/2022، وذلك بحضور مسؤولي وزارات المالية والصحة والتخطيط والتعليم.

كما تجتمع أيضا لجنة الاقتراحات والشكاوى، اليوم، أيضًا لاستعراض عدد من الاقتراحات المقدمة من النواب بشأن الخدمات البريدية وشبكات المحمول وتوسيع نطاقها.