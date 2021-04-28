/629025/إيهاب-منصور-لابد-من-وضع-احتياجات-كورونا-فى-موازنة-الصحة-صور

شارك المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، اليوم الأربعاء، لمناقشة موازنة وزارة الصحة عن عام ٢٠٢١ / ٢٠٢٢.

إيهاب منصور: لابد من رقابة شديدة على أوجه الصرف

وتسائل عضو مجلس النواب، إيهاب منصور، خلال اجتماع اللجنة، قائلاً:” لماذا لا يتم وضع احتياجات كورونا فى الموازنة، مشيرا إلى أنه لابد من رقابة شديدة و مراجعة لبيان اوجه الصرف فى كل المحافظات”.

النائب إيهاب منصور يتسائل عن آليات التعاقد مع الأطباء

كما تسائل النائب إيهاب منصور، عن آليات التعاقد مع الأطباء وهيئة التدرس بقيمة ٣٠٠ مليون جنيه حتى لا تتكرر أزمة تعيينات الشهر العقارى و المعلمين؟ وما أسباب تقليل صيانة الالات والمعدات من ٣٦٢ مليون جنيه إلى ١٦٢ مليون جنيه، فى حين أن المعدات زادت من ٢.٥ مليار إلى ٣.٦ مليار .

وقال عضو مجلس النواب، إيهاب منصور:” ما تفسير بند آلات ومعدات طبية من صفر ألى ٧٠٠ مليون جنيه والصيانة ٢٠٠ مليون جنيه؟ ولماذا زاد ايجار وسائل النقل من ٨ مليون جنيه إلى ١١٠ مليون جنيه؟ وما أوجه صرف ٩.٣ مليار جنيه ( مبانى غير سكنية ).

كما تساءل عضو مجلس النواب، عن أسباب تأخير الإنشاءات بمستشفى صدر الجيزة بحى العمرانية التى تخدم ٩ مليون مواطن جيزاوى؟ ولماذا لا يتم صرف بدل مخاطر للمهندسين والفنيين القائمين على صيانة الأجهزة الطبية، واصفاً هذا الأمر "بمصيبة"، مستطردا : "نرمى الناس فى المخاطر بدون صرف بدل مخاطر، ومطالبا بإضافتهم بالموازنة.

وتساءل رئيس برلمانية الحزب المصري الديمقراطي ، عن موقف تكليف الصيادلة وآثارها هيئة مكتب اللجنة والوزارة ستوافينا بالرد.