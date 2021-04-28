8 قرارات مهمة للحكومة فى اجتماعها الأسبوعى اليوم

جدة - نرمين السيد - وناقش اجتماع مجلس الوزراء عددًا من الملفات، فضلا عن متابعة أداء الوزارات خلال الموضوعات التى تفرضها الأحداث الجارية.

وأصدر مجلس الوزراء عدة قرارات فى نهاية اجتماعه اليوم وهى على النحو التالى:

- الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض من الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة، بمساحة 14.9 فدان، بناحية الدير الغربى بالمحروسة بمحافظة قنا، وذلك لاستخدامها فى إقامة محطة وسيطة للمخلفات الصلبة، وذلك فى ضوء توجيهات الحكومة بسرعة تخصيص الأراضى اللازمة لإقامة مدافن صحية، ومحطات وسيطة ثابتة فى مختلف المحافظات.

- الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض من الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة، بمساحة 82.2 فدان، بمحافظة كفر الشيخ، وذلك لاستخدامها فى إقامة مصنع للمخلفات وأنشطة الدفن الصحى للمخلفات الصلبة.

- الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص بعض المساحات من الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة، منها مساحة 20 فداناً، بناحية يوسف الصديق، لصالح محافظة الفيوم، لاستخدامها فى إقامة مدفن صحى، ومساحة 0.84 فدان ناحية مركز إسنا، بمحافظة الأقصر، لاستخدامها فى إقامة محطة وسيطة لتجميع المخلفات، ومساحة 89.59 فدان، ناحية فارسكور، بمحافظة دمياط، لاستخدامها فى إقامة مصنع لتحويل المخلفات إلى طاقة.

- اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 21 أبريل الجارى، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد، وذلك لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها لعدد 51 مشروعاً لوزارات "الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والصحة والسكان، والتعليم العالى والبحث العلمى"، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.

- اعتماد التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء المنازعات الحكومية بوزارة العدل، وذلك لـ28 منازعة من المنازعات التى يتم العمل على تسويتها بين الجهات الحكومية دون اللجوء إلى القضاء.

- الموافقة على شراء جهاز اختبار الخلايا الفوتوفلتية تحت إشعاعات مختلفة ودرجات حرارة مختلفة، والمطلوب لمشروع مركز متميز للخلايا الفوتوفلتية بكلية الهندسة – جامعة أسوان.

- الموافقة على طلب محافظة القليوبية شراء قطعة أرض "أملاك خاصة"، وذلك بناحية قرية مرصفا مركز بنها، بغرض إنشاء محطة وسيطة لتجميع المخلفات لخدمة مركز بنها ومراكز المدن المجاورة، وذلك نظرا لوجود ضرورة ملحة للنهوض بمنظومة النظافة بالمحافظة، ولما سيكون لإنشاء هذه المحطة من أثر كبير على رفع كفاءة عمليات نقل المخلفات من مركز بنها ومراكز المدن المجاورة.

الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تخصيص قطعتى أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة البحر الأحمر، وذلك لاستخدامهما فى أنشطة الدفن الصحى للمخلفات الصلبة، وهما: مساحة 5.35 فدان تعادل 22.496 مترا مربعا ناحية طريق مرسى علم/ إدفو الكيلو متر 20، لاستخدامها فى إقامة مدفن صحى، ومساحة 150.51 فدان تعادل 632.297 مترا مربعا، ناحية جنوب مدينة سفاجا بجهة الكيلو متر 23، وذلك لاستخدامها فى إقامة مدفن صحى.