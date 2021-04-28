ترقية 18 عضو هيئة تدريس.. 4 قرارات مهمة لمجلس جامعة الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وشملت القرارات إعفاء الطلاب الذين يسدد عنهم الرسوم الدراسية من خلال صندوق "التكافل الطلابى بالجامعة" من دفع بقية المصروفات الإدارية المقررة. وافق مجلس جامعة الإسكندرية على 5 مذكرات تعاون مع جامعات عربية ودولية منها جامعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية، وجامعة كاسيل بألمانيا، وجامعة روسيا للتربية البدنية. وقرر المجلس إضافة مقرر اختيارى بعنوان "سكان مصر والتنمية المستدامة" ليكون أحد المقررات الاختيارية كمتطلب جامعى لطلاب المرحلة الجامعية الأولى بالجامعة. ووافق مجلس جامعة الإسكندرية على ترقية 18 عضو هيئة تدريس، 10 إلى وظيفة أستاذ و8 إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين 16 مدرسا، ومنح 24 درجة دكتوراه، و41 درجة ماجستير فى التخصصات العلمية المختلفة.

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