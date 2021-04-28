صور.. وكيل تعليم الإسكندرية: لا شكاوى من امتحان أبريل لصفوف النقل

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إن غرفة العمليات الرئيسية لم تتلق أى شكاوى تتعلق بسير امتحانات صفوف النقل، مشيرًا إلى التزام المدارس بكافة الإجراءات الاحترازية، حفاظًا على سلامة الطلاب.





جاء ذلك خلال تفقده عدد من المدارس بإدارة وسط الإسكندرية التعليمية، اليوم الأربعاء، لمتابعة سير امتحانات صفوف النقل لشهر أبريل للعام الدراسى 2020-2021.

شملت الجولة مدارس "الشاطبى الإعدادية بنات، بورسعيد الابتدائية الرسمية لغات، إسكندرية الثانوية لغات، توشكى الإعدادية الرسمية لغات".

وأدى طلاب صفوف "الرابع الابتدائى، الأول الإعدادى، الأول والثانى الثانوى"، اليوم، امتحان شهر أبريل بنظام الامتحانات المجمعة، وذلك وسط إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت أن امتحانات شهر أبريل الجارى هى نهاية العام الدراسى لسنوات النقل من رياض الأطفال حتى الصف الثانى الثانوى، باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية.