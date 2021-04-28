- 1/3
- 2/3
- 3/3
جاء ذلك خلال تفقده عدد من المدارس بإدارة وسط الإسكندرية التعليمية، اليوم الأربعاء، لمتابعة سير امتحانات صفوف النقل لشهر أبريل للعام الدراسى 2020-2021.
شملت الجولة مدارس "الشاطبى الإعدادية بنات، بورسعيد الابتدائية الرسمية لغات، إسكندرية الثانوية لغات، توشكى الإعدادية الرسمية لغات".
وأدى طلاب صفوف "الرابع الابتدائى، الأول الإعدادى، الأول والثانى الثانوى"، اليوم، امتحان شهر أبريل بنظام الامتحانات المجمعة، وذلك وسط إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت أن امتحانات شهر أبريل الجارى هى نهاية العام الدراسى لسنوات النقل من رياض الأطفال حتى الصف الثانى الثانوى، باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. وكيل تعليم الإسكندرية: لا شكاوى من امتحان أبريل لصفوف النقل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.