صور.. جامعة الإسكندرية: انتهاء امتحانات «الميد تيرم» قبل عيد الفطر

جدة - نرمين السيد - وأكد قنصوه خلال اجتماع مجلس الجامعة بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية التمريض، اليوم الأربعاء، ضرورة الانتهاء من إعلان كل نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول للطلاب بجميع الكليات والمعاهد.

وأشار رئيس جامعة الإسكندرية إلى استمرار الدراسة بنظام الـهجين مع تطبيق الإجراءات الاحترازية بحزم وتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس والمعامل، ومراعاة التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة داخل الحرم الجامعى.



ودعا رئيس جامعة الإسكندرية، كل منتسبى الجامعة إلى تلقى تطعيم كورونا كونه أحد خطوط الدفاع الأولى ضد الفيروس، مؤكدا الاستمرار فى إتباع الإجراءات الاحترازية وتوخى الحذر فى الفترة الحالية.