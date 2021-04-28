فيديو - مصر أرض الصالحين .. حكاية عمر بن الخطاب مع عبادة بن الصامت

جدة - نرمين السيد - تحدث الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، وعضو هيئة كبار العلماء، خلال برنامج "مصر أرض الصالحين"، المذاع على القناة الأولى، اليوم، عن الصحابى عبادة بن الصامت.





وأضاف جمعة، أن الصحابى عبادة بن الصامت من أنصار المدينة المنورة، وولد قبل الهجرة بـ38 عاما، وكان حفاظا للقرآن الكريم وعمل على تعليمه للأخرين، كان يحفظ ويروى ما يقرب من 180 حديثا نبويا شريفا، وكان من السابقين الأولين إلى الإسلام، وكان سببا فى انتشار الإسلام بالمدينة المنورة، وكان ممن جمع القرآن الكريم فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم.

وأوضح مفتى الجمهورية السابق، أن الصحابى عبادة بن الصامت كان قوى البنية الجسدية ولونه أسود، وعندما فتح عمرو بن العاص مصر أرسل عبادة بن الصامت مع عدد من المسلمين إلى المقوقس حاكم مصر فى ذلك الوقت فخاف المقوقس من عباده وهابه، فقال له أصحاب عبادة إنه أرقنا قلبا وأفضلنا مكانة. وأشار عضو هيئة كبار العلماء إلى أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله وصف الصحابى عبادة بن الصامت بأنه يوازى ألف رجل، وذلك لثابته الكبير خلال المعارك والغزوات إذ أنه كان يقاتل ببسالة وشجاعة تجعل العدو يفر من أمامه، لافتا إلى أن عبادة بن الصامت حضر 80 معركة خلال النبى الكريم.

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