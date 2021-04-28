صور.. مصرع سيدة تحت عجلات سيارة أعلاف بـ«الإسكندرية-القاهرة» الصحراوى

جدة - نرمين السيد - ورد بلاغ من إدارة شرطة النجدة لقسم شرطة العامرية أول يفيد انقلاب سيارة نقل محملة بالأعلاف بطريق الإسكندرية الصحراوى، ووجود حالة وفاة.

انتقل ضباط القسم ومسئولى حى العامرية إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة أن قائد السيارة حاول تفادى سيدة أثناء عبورها الطريق إلا أن السيارة انقلبت بحمولتها ولقيت السيدة مصرعها.

قال اللواء حسام الشيخ، رئيس حى العامرية أول، إنه تم نقل جثة المتوفية إلى مشرحة مستشفى العامرية العام، والدفع بلودر لرفع السيارة والأعلاف وإعادة فتح الطريق أمام حركة المرور.

تحرر محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.