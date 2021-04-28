باستثمارات 7.5 مليار دولار.. توقيع عقد إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع عقد إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات يقام بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى إطار خطة الدولة المصرية لسد احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والبتروكيماوية، إذ تم التوقيع بين شركة التنمية الرئيسية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة البحر الأحمر للتكرير والبتروكيماويات.





قام بالتوقيع المهندس عبد الناصر رفاعى، رئيس مجلس إدارة شركة التنمية الرئيسية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد على عبادى، العضو المنتدب لشركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات، وبحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ويأتى التوقيع بهدف إنشاء مجمع صناعى للتكرير وإنتاج مجموعة من المنتجات البترولية والكيماوية ذات القيمة المضافة كالبولى إيثلين والبولى بروبلين والبولى استر ووقود السفن وغيرها من المنتجات البترولية والكيماوية، إذ يقام المشروع على مساحة 3.56 مليون متر مربع ضمن الحيز الجغرافى لشركة التنمية الرئيسية أحد أهم مطورى المنطقة الاقتصادية بالقطاع الجنوبى بالعين السخنة، بتكلفة استثمارية 7.5 مليار دولار أمريكى، ويعد الغرض من هذا المجمع الصناعى تحقيق قيمة مضافة مرتفعة فى هذه الصناعة، وسد احتياجات السوق المحلية من منتجات المشروع وتقليل حجم واردات الدولة من تلك المنتجات بالإضافة إلى خلق فرص تصديرية للمواد المنتجة، وتوطين هذه الصناعة.

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن هذا المشروع الطموح يعد واحدًا من أركان استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية فى تطوير صناعة التكرير والبتروكيماويات فى مصر، وأنه الأول والأكبر من نوعه فى إفريقيا والشرق الأوسط.

واوضح أنه يسهم فى أن تتبوأ مصر مكانة مميزة فى مجال إنتاج العديد من المنتجات البتروكيماوية والمنتجات البترولية مثل منتجات البولى إيثيلين والبولى بروبلين ووقود السفن وغيرها من المنتجات، اعتمادًا على الخبرات والإمكانيات المتاحة وموقع مصر المميز، بالإضافة إلى تحقيق القيمة المضافة من هذه المنتجات وبالتالى تقليل تكاليف استيرادها، والسماح بتواجد صناعات تكميلية عديدة وتصدير الفائض لتحقيق دخل إضافى من العملة الأجنبية وتحسين الميزان التجارى للدولة، كما يوفر العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لشباب مصرنا العزيزة.

ولفت الملا إلى أن المجمع الجديد سيكون أيضاً أحد الركائز الأساسية فى المشروع القومى لتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز.

من جهته، أكد المهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن هذا المشروع هو الأكبر من نوعه فى صناعة البتروكيماويات، ويقام بالمنطقة الصناعية فى العين السخنة، والذى يأتى فى إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لسد احتياجات السوق المحلية من المواد البترولية والبتروكيماوية، وتصدير الفائض كمصدر للعملة الصعبة بالإضافة إلى توطين الصناعات وإحلال الواردات، وكذلك تنفيذًا لاستراتيجية ورؤية المنطقة الاقتصادية للسنوات الخمس 2020/2025 فى تحويل منطقة السخنة إلى منصة عالمية لصناعات البتروكيماويات لما لها من مقومات تؤهلها لذلك من حيث الموقع والبنية التحتية والمرافق وكذلك الموانئ المتواجدة التى تخدم عمليات التصدير أيضًا، كما يساهم المشروع فى خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تقدر بنحو 15ألف فرصة عمل للشباب المصرى تحقيقًا لمرتكزات رؤية المنطقة الاقتصادية فى توفير مليون فرصة عمل بحلول 2030، وهو دومًا الهدف المنشود للمنطقة فى تعاقداتنا والتزاماتنا لتحقيق الخطة الاستراتيجية 2020 /2025.