مختار جمعة يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة: مصر نموذج عظيم لدولة المواطنة

جدة - نرمين السيد - وأكد وزير الأوقاف فى بيان اليوم الأربعاء، أن مصر تعد أنموذجًا متميزًا فى تحقيق المواطنة المتكافئة بين جميع أبنائها دون تمييز على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو العرق أو اللغة فالوطن لنا جميعا وبنا جميعا .

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