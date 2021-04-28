تداول 124 ألف طن بضائع إستراتيجية بميناء الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - سجل ميناء الإسكندرية، اليوم الأربعاء، نشاطا ملحوظا فى حركة السفن والبضائع والحاويات، إذ بلغ إجمالى عدد السفن المترددة على الميناء 69 سفينة تحمل سلع وبضائع إستراتيجية.





وقال أحمد بريقع، المتحدث الرسمى باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن البضائع المتداولة تقدر بـ 124 ألف و900 طن وتشمل غلال ومواد بترولية وبضائع عامة. ولفت بريقع، إلى خروج قطاران محملان بالغلال من ميناء الإسكندرية، أحدهما يضم 23 عربة ومتجه إلى المنيا، والثانى يضم 25 عربة ومتجه إلى شبرا. وأضاف المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، أن إجمالى عدد الحاويات الصادرة بلغ 1.573 حاوية، فضلا عن دخول وخروج 5 آلاف و553 شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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