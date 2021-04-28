كلام محترم.. أحمد الطاهرى: رؤية مصر 2030 تسعى لتحقيق جودة الحياة للمواطن

جدة - نرمين السيد - وأضاف أحمد الطاهرى أن كل دول العالم تبنى كل خططها التنموية لتحقيق جودة الحياة لمواطنيها، وفى مصر هناك رؤية "مصر 2030" والتى تسعى بكل مكوناتها إلى تحقيق هذه المفهوم، إلا أن وسط كل الإجراءات التى تقوم بها الدولة تواجههنا مشكلة الزيادة السكانية والأكثر منها العقول التى لم تدرك بعد خطورتها فتجد أنه ما زال هناك من يقول لك "العيل بيجى برزقه".

وأوضح الطاهرى أن هناك خلط بين مفهوم الرزق وجودة الحياة، فالرزق من الله عز وجل وهو لكل مخلوق وكائن حى، ولكن جودة الحياة تركها الله عز وجل تبعا لسعى كل شخص فى الدنيا فالشخص الذى يعمل كثيرا ويخطط لحياته يتمتع بحياة جيدة ومميزة، وذلك بعكس من لم يخطط وحياته ويعمل من أجل تحسينها إذ يشعر دائما أن الدنيا ضيقة ورزقه قليل، ويغفل عن أنه هو من تسبب فى هذا الشعور بسبب قلة عمله وعشوائية حياته، فالتوكل على الله والأخذ بأسباب الحياة يضمن جودتها.