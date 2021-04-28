مدبولى يشهد توقيع عقد اتفاق تقديم وتشغيل الخدمات بالمتحف المصرى الكبير

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع عقد اتفاق تقديم وتشغيل الخدمات بالمتحف المصرى الكبير بين كل من هيئة المتحف المصرى الكبير وتحالف دولى بقيادة شركة حسن علام للإنشاءات، والذى فاز من بين خمسة تحالفات دولية أخرى بتقديم وتشغيل الخدمات بالمتحف، بناء على قرار لجنة البت المشكلة ولجنة الخبراء التى تم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.





وقد وقع عقد الاتفاق الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والمهندس حسن علام، رئيس مجلس إدارة شركة حسن علام للإنشاءات.

ويضم التحالف الفائز بتقديم وتشغيل الخدمات بالمتحف المصرى الكبير كلا من شركة حسن علام للإنشاءات، وشركة "MAB" الإماراتية، وهى إحدى الشركات الرائدة فى إدارة المرافق والخدمات المتكاملة فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى العديد من الشركات العالمية مثل شركة " KCA London"، وشركة "Avesta Group" فرنسا، وغيرهما من الشركات الدولية المتخصصة فى مجالات إدارة الأعمال، والتسويق، والضيافة، والترويج، والجودة، والصحة، والسلامة المهنية، وإدارة المقاصد السياحية، والفعاليات، والأنشطة الثقافية والتعليمية.

وعقب التوقيع، أكد وزير السياحة والآثار أن الهدف من إبرام هذا الاتفاق هو استقدام الخبرات والكفاءات القادرة على تقديم وتشغيل خدمات هذا الصرح الثقافى والمقصد السياحى الهام بمستوى يُضاهى إن لم يكن يفوق كبرى المتاحف والمقاصد السياحية العالمية، وذلك بما يدعم دور المتحف فى تنشيط حركة السياحة والتنمية الاقتصادية بمصر، فى إطار مبادئ وأهداف التنمية المستدامة و"رؤية مصر 2030".

وأضاف الدكتور خالد العنانى أن هذا الاتفاق يتفرد بأنه يشتمل على تقديم وتشغيل مجموعة كبيرة من الخدمات، والأنشطة الثقافية، والتجارية، والترفيهية، التى تم تحديدها فى ضوء دراسة ثقافة المجتمع وسلوكيات زوار المتاحف؛ وذلك استجابة لطلبات جميع شرائح الزائرين من المصريين والأجانب وتقديم خدمات متكاملة لتكون الزيارة ممتعة وفريدة، بالإضافة إلى التعرف على الحضارة المصرية العريقة وضمان تقديم خدمات على أعلى مستوى، وزيادة الوعى السياحى والأثرى، وجذب شرائح أكثر من المصريين والسائحين من كل دول العالم، موضحا أن التحالف فاز بهذا التعاقد بعد اجتيازه مراحل عديدة من التقييم فى عملية طرح تنافسية شارك فيها عدة تحالفات وشركات دولية.

تجدر الإشارة إلى أن تحالف حسن علام سيقوم بدور المستثمر من خلال ضخ بعض الاستثمارات لإنهاء بعض التشطيبات المتبقية والمرتبطة بالمنشآت الخدمية والتجارية الملحقة بالمتحف، وإقامة بعض المنشآت الخفيفة، فضلاً عن دوره فى تقديم وتشغيل الخدمات بالمتحف الكبير.

يُذكر أنه فى منتصف عام 2018، قامت هيئة المتحف المصرى الكبير بالإعلان عن طرح دولى للتقدم لتقديم وتشغيل الخدمات للمتحف المصرى الكبير، وبناء على ذلك تقدمت 8 تحالفات دولية، تجاوزت 5 تحالفات منها مرحلة سبق التأهيل، وأسفرت نتائج أعمال اللجان الفنية عن اختيار 3 تحالفات منها، وعقب ذلك تم استكمال مراحل التقييم من اللجان المعنية، التى أسفرت عن اختيار تحالفين فقط، وعُقدت عدة جلسات معهما للتفاوض للوصول لأفضل العروض المالية والفنية للدولة المصرية، وأسفرت أعمال لجنة البت ولجنة الخبراء، وأعمال التفاوض الطويلة عن فوز تحالف "حسن علام"، الذى يضم معه شركات مصرية، وإنجليزية، وفرنسية، وإماراتية، ذات خبرات متنوعة فى مجالات إدارة الأعمال، والتسويق، والضيافة والترويج، والجودة، والصحة، والسلامة المهنية.