فيديوجراف- «عروسة القمح وطبق الفريك».. حكاية أربعاء أيوب

جدة - نرمين السيد - ويتم فيها قراءة سفر أيوب أو ميمر أيوب أى "قصة مختصرة من السفر"، لما يحمل من تشابه مع المسيح فى تجاربه وآلامه. ويتزامن الاحتفال بأربعاء أيوب بظهور بشائر زراعات القمح فى شكل سنابل رقيقة خضراء، فيحتفلون بها أو يشركونها فى احتفالاتهم لتصنع منها "عروسة القمح" أو "مشط الفريك" رمزا للخير والتفاؤل. ويعتاد الأٌقباط فى أربعاء أيوب على تناول الفريك، وتعليق سنابل القمح فى مداخل المنازل والبيوت.

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