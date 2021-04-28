مجلس الدولة: مد فترة تلقى طلبات تعيين قاضيات لـ 6 مايو

جدة - نرمين السيد - قرر مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، مد فترة التقدم للعضوات المتقدمات للتعيين فى وظيفتى مندوب ونائب بمجلس الدولة، نقلًا من هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، ليوم 6 مايو 2021.





تأتى هذه الخطوة نظرًا لصدور قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم العطلات الرسمية، اعتبارًا من غدا الخميس الموافق 29 أبريل، وحتى يوم الاثنين الموافق 3 مايو 2021. وصرح المستشار طه كرسوع الأمين العام والمتحدث الرسمى، أن ذلك فى إطار حرص إدارة مجلس الدولة على منح فرص متكافئة لجميع العضوات المتقدمات للتعيين فى وظيفتى مندوب ونائب بمجلس الدولة نقلًا من هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

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