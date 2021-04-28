شكرى: أزمة سد النهضة تواجه التعنت الاثيوبي

أكد وزير الخارجية سامح شكري أنه حريص علي التنسيق مع المجالس النيابية ، لافتا الى حرصه على الالتقاء بنواب مجلس الشيوخ الذي له دور في دعم السياسة الخارجية للدولة المصرية في ظل التحديات التي لاتزال تؤثر على استقرار الأمن القومي المصري والإقليمي .

و قال وزير الخارجية خلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والعربية والافريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور عبد الحي عبيد، لمناقشة التحديات الخارجية التي تواجه الدولة المصرية أن أزمة سد النهضة تواجه التعنت الاثيوبي، موضحا أن إثيوبيا رفضت بعض الوساطات لحل الازمة.

كما حضر اللقاء رئيس لجنه الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ الفريق اسامه الجندي و ‏محمد هيبه رئيس لجنه حقوق الإنسان.

واضاف سامح شكري أن العالم يشهد تغييرات ،وأن السياسة المصرية قائمة علي رصيد طويل من العلاقات الخارجية للدولة المصرية بخلاف دورها الريادي في المنطقة، وما وصلنا إليه من قدرات للدولة المصرية حيث تلعب دور أساسي علي الساحة الإقليمية و الدولية.

وكان وزير الخارجية قد قام بعده زيارات افريقية لعدد من الدول الأفريقية الشقيقة حاملاً رسائل من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي أشقائه رؤساء وقادة هذه الدول ، حول تطورات ملف سد النهضة والموقف المصري في هذا الشأن، وهي الجولة التي تأتى انطلاقاً من حرص مصر على اطلاع دول القارة الأفريقية على حقيقة وضع المفاوضات حول ملف سد النهضة الإثيوبي، ودعم مسار التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل السد.