/629028/رئيس-تضامن-النواب خطة-الاصلاح-الاقتصادي-جعلت-مصر--قادرة-مواجهة-التحديات

أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن والأسرة وذوي الاعاقة بمجلس النواب، إن خطة الاصلاح الاقتصادي جعلت مصر أكثر قدرة علي تحمل التحديات والصدمات لاسيما مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19" والتي ما كان أحد يتخيل الوضع لولا اتخاذها.

رئيس تضامن النواب: لولا الإصلاح الاقتصادى لكانت هناك أزمات فى كافة القطاعات

و قال عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن والأسرة، خلال إجتماع لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الاعاقة بمجلس النواب خلال مناقشة مشروع موازنة المركز القومي للبحوث الجنائية للعام المالي 2021/2022، " لقد تحملنا جميعا وكذلك الشعب بعض الأعباء لكن لولا الاصلاح الاقتصادي لكانت هناك أزمات في كافة مناحي الحياة والقطاعات المختلفة"، منوها إلي اشادات المؤسسات المالية الدولية بالاقتصاد المصري وصموده.

و اضاف القصبي أن النتائج الاولية تشير إلي تحقيق معدل نمو بلغ 1.4% خلال النصف الاول من العام الجاري ومن المتوقع أن يصل إلي 2.8 % ؜ بنهايه العام الماضي فضلا عن انخفاض العجز الكلي، مضيفا :بفضل الله حققنا معدلات ايجابية.

و لفت رئيس لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، أن مشروع موازنة 2021/2022 تأتي في ظل ظروف استثنائية بتفشي فيروس كورونا المستجد، ومواجهة العالم أجمع أزمة غير مسبوقة تتجاوز في تداعياتها كل الازمات وأثرت سلباً في كافة دول العالم، وربما داخل جميع القطاعات داخل الدوله الواحده، بالتالي فإننا أمام مشروع موازنة وخطة تنمية مختلفة وتتماشي مع الأوضاع العالمية.