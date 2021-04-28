/629029/عاجل---اللجنة-الأولمبية-تقرر-شطب-مرتضى-منصور

أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية شطب مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق، وذلك لا يحق الترشح له لأي منصب رياضي، وليد عطا رئيس اتحاد ألعاب القوى السابق، وأحمد رشدي الحكم الدولي للقوس والسهم.

وكان هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية، دعا لأعضاء الجمعية العمومية لمناقشة مصير الرباعي، وتم الاتفاق على شطبهم وعدم السماح لهم بخوض الانتخابات المقبلة.

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ومن ناحيه اخري يستعد نادي الزمالك لمباراته غداً الأربعاء أمام فريق المقاولون العرب والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

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شهد ترتيب الدورى المصري بعد مباريات الإثنين مواصلة الزمالك تصدره للجدول برصيد 39 نقطة بعد الفوز علي نظيره البنك الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الـ 17 على استاد القاهرة.

وفاز نادي الزمالك على البنك الأهلي في مباراته الأخيرة في الدوري المصري بأربعة أهدافٍ لهدف، وأصبح رصيده 39 نقطة من 17 مباراة، وابتعد عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 33 نقطة من 14 مباراة.

وجاء الأهلى في المركز الثانى برصيد 33 نقطة بعد فوزه الأخير على إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف علما بأنه لعب عدد مباريات أقل من الزمالك وعددها 14، فاز في 10 لقاءات وتعادل في 3 مباريات وخسر لقاء وحيد أمام سموحة.

وفد سيطر لاعبو الزمالك علي احداث الشوط الأول كاملا واختفي لاعبو البنك الأهلي.

اخر مواجهات

الجدير بالذكر ان اخر مواجهات الزمالك كانت أمام فريق البنك الأهلي والتي انتهت بنتيجة 4/1 لصالح الفارس الأبيض.