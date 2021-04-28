/629037/عضو-مجلس-إدارة-المصري-لدينا-تحفظ-على-هدفي-الأهلي

تحديث حسن عامر عضو ملجس إدارة النادي المصري، أن يوجد شكوك في الأهداف التي احرزها الأهلي، والتي انتهت بنتيجة 2/1 لصالح الشياطين الحمر.

وقال حسن عمار عضو مجلس إدارة المصري عبر برنامج "وان تو": لدينا تحفظ على هدفي الأهلي، الأول من لمسة يد ضد محمد شريف، والثاني مثير للجدل، علي ماهر لم يلعب للتعادل بل الفوز، وتحية له على الأداء البدني للفريق طوال المباراة”.

وتابع حديثة:”كيف يكون أحمد رفعت خارج المنتخب إنه من أفضل صفقات المصري هذا الموسم، مهاري ولائق بدنيا ويخلق العديد من الفرص. كما إنه لاعب محترم وملتزم بشهادة الجهاز الفني، ولا يعرف الدلع مثل بعض اللاعبين، وأتوقع أن يكون من نجوم المنتخب”.

صوفينار لـصالح جمعة :« خليك راجل لو مرة واحدة في حياتك وأنت مش زوقي »..فيديو

والجدير بالذكر أن أحرز محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي الهدف الثاني لفريقه في مرمي الأهلي في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب الإسكندرية في إطار مواجهات الجولة الخامسة عشر من الدوري الممتاز، بعد أن حقق الفريق الأحمر في المباراة الماضية على فريق إنبي بثلاثية مقابل هدف.

أحرز عمر كمال عبدالواحد المصري البورسعيدي في مرمى النادي الأهلي بعد ركلة ركنية لصالح الفريق البورسعيدي من جهة اليسار أرسلت داخل منطقة الجزاء ومررها عمرو موسى برأسية قوية من على القائم الأول لتصل لعمر كمال الخالي من رقابة لاعبي الأهلي قبل أن يسددها الأخير بسهولة في شباك الأهلي .

وسجل محمد شريف لاعب النادي الأهلي في مرمى المصري أن أرسل أحمد نبيل كوكا تمريرة طولية من منتصف الملعب لمحمد شريف انفرد على إثرها بالحارس دعدور وارتطمت الكرة بالحارس ورجعت مجدداً لمهاجم الأهلي الذي سددها بسهولة في المرمى الخالي بعد أن أكدها الفار.

وشهد شوط المباراة الأول تفوق ملحوظ لفريق المصري، مع إهدار العديد من الفرص للنادي البورسعيدي بسبب تألق محمد الشناوي حارس مرمى المارد الأحمر، وواصل الفريقين المحاولات من أجل تسجيل الأهداف ، لكن تألق حارسى الفريقين وقفا ضد إحراز أهداف لصالح أي من الفريقين .

ويدخل الأهلي مباراة المصري بحثا عن الفوز الثاني على التوالي، حيث يحتل الفريق الأحمرر المركز الثاني برصيد 33 نقطة، خلف الزمالك متصدر الترتيب برصيد 39 نقطة ولكن بفارق 3 مباريات أقل عن الفارس الأبيض، وذلك عقب الفوز الأخير على إنبي في الدوري الممتاز.