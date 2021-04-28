/629030/مجلس-الوزراء-يوافق-على-8-قرارات-في-اجتماع-اليوم

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، بمساحة 14.9 فدان، بناحية الدير الغربى بالمحروسة بمحافظة قنا.

ويأتي الأمر لاستخدامها فى إقامة محطة وسيطة للمخلفات الصلبة، في ضوء توجيهات الحكومة بسرعة تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة مدافن صحية، ومحطات وسيطة ثابتة في مختلف المحافظات.

إقامة مصنع للمخلفات وأنشطة الدفن

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، بمساحة 82.2 فدان، بمحافظة كفر الشيخ، وذلك لاستخدامها فى إقامة مصنع للمخلفات وأنشطة الدفن الصحي للمخلفات الصلبة.

إقامة مدفن صحي

ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، منها مساحة 20 فداناً، بناحية يوسف الصديق، لصالح محافظة الفيوم، لاستخدامها في إقامة مدفن صحي، ومساحة 0.84 فدان ناحية مركز إسنا، بمحافظة الأقصر، لاستخدامها في إقامة محطة وسيطة لتجميع المخلفات، ومساحة 89.59 فدان، ناحية فارسكور، بمحافظة دمياط، لاستخدامها في إقامة مصنع لتحويل المخلفات إلى طاقة. واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 21 أبريل الجاري، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد، وذلك لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 51 مشروعاً لوزارات: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.

إنهاء المنازعات الحكومية بوزارة العدل

واعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء المنازعات الحكومية بوزارة العدل، وذلك لعدد 28 منازعة من المنازعات التى يتم العمل على تسويتها بين الجهات الحكومية دون اللجوء إلى القضاء.

شراء جهاز اختبار الخلايا

ووافق مجلس الوزراء على شراء جهاز اختبار الخلايا الفوتوفولتية تحت إشعاعات مختلفة ودرجات حرارة مختلفة، والمطلوب لمشروع مركز متميز للخلايا الفوتوفولتية بكلية الهندسة – جامعة أسوان.

رفع كفاءة عمليات نقل المخلفات من بنها

ووافق مجلس الوزراء على طلب محافظة القليوبية شراء قطعة أرض (أملاك خاصة)، وذلك بناحية قرية مرصفا مركز بنها بغرض إنشاء محطة وسيطة لتجميع المخلفات لخدمة مركز بنها ومراكز المدن المجاورة، وذلك نظرا لوجود ضرورة ملحة للنهوض بمنظومة النظافة بالمحافظة، ولما سيكون لإنشاء هذه المحطة من أثر كبير على رفع كفاءة عمليات نقل المخلفات من مركز بنها ومراكز المدن المجاورة. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة البحر الأحمر وذلك لاستخدامهما في أنشطة الدفن الصحي للمخلفات الصلبة.

وهما: مساحة 5.35 فدان تعادل 22496 مترا مربعا ناحية طريق مرسى علم وإدفو الكيلو متر 20 لاستخدامها في إقامة مدفن صحي، ومساحة 150.51 فدان تعادل 632297 مترا مربعا، ناحية جنوب مدينة سفاجا بجهة الكيلو متر 23، وذلك لاستخدامها في إقامة مدفن صحي.

إجازات رسمية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارات لتنظيم العطلات الرسمية في مناسبتي عيد العمال، ويوم شم النسيم. مناسبة عيد العمال ونص القرار الأول بأن يكون يوم السبت الموافق 1 من شهر مايو عام 2021 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد العمال، وذلك في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

مناسبة عيد شم النسيم

فيما نص القرار الثانى على أن يكون يوم الاثنين الموافق 3 من شهر مايو عام 2021 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد شم النسيم.

الحد من تكدس المواطنين

كما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً ثالثاً بأن يعطل العمل يوم الأحد الموافق 2 من مايو 2021 ميلادية، في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك في سبيل الحد من تكدس المواطنين كتدبير احترازي في إطار خطة الدولة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا.

العاملون بالمرافق الحيوية

ويستثنى من ذلك العاملون بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل : خدمات النقل، والإسعاف، والمستشفيات، وخدمات المياه والصرف الصحي، والكهرباء.