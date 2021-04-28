« الزمالك » يجد حلاً لتجديد عقد « ساسي »

وجد مسئولو نادي الزمالك ، حل جديد بخصوص ملف التجديد للاعب خط وسط الفريق فرجاني ساسي ، والذى من المقرر أن ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، والحل من وجهة نظر إدارة القلعة البيضاء هوتأجيل صرف مستحقات اللاعب القديمة والتفاوض بخصوص العقد الجديد فقط .

على النقيض طلب فرجاني ساسي تقاضي كافة مستحقاته المالية القديمة والتى تصل الى 600 ألف دولار تقريبا ، بعد ذلك التفاوض بخصوص تجديد عقده ، بالإضافة إلى تقاضي مقدم عقد الموسم الجديد كاش قبل توقيع عقود التجديد .

ويتمسك مسئولو القلعة البيضاء بالدولى التونسي جيدا ، ولكن هناك ميزانية للنادى ، وطلبات ساسي تفوق هذه الميزانية ، والقدرة على تنفيذ طلبات اللاعب، وينتظر جماهير الفارس الأبيض حسم الأمر بشكل رسمي خلال الأيام القليلة القادمة ، وذلك مع اقتراب موعد انتهاء العقد الحالي.

وحسم اتحاد الكرة الجدل حول مصير ساسي مع الزمالك ، وأكد مسؤولو الجبلاية أن اللاعب مستمر مع ناديه حتى نهاية الموسم الجارى فى 30 سبتمبر وليس يونيو المقبل ، ولا يحق له الرحيل قبل نهاية الموسم .

وتابع إتحاد الكرة : أن جميع عقود اللاعبين تنتهى بنهاية الموسم الجارى ، وليس من حق أى لاعب الرحيل لاعن ناديه قبل نهاية الموسم إلا بموافقة النادى .