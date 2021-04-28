/629034/عبد-المنعم-الجمل-يطالب-إعطاء-العمال-لقاح-كورونا-كأولوية

شاركت النقابة العامة للبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في الحملة العالمية التي أطلقها الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب في اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية والذي يوافق ٢٨ أبريل.

وأكدت النقابة العامة، أن السلامة والصحة المهنية أحد أهم الحقوق الأساسية للعمال في كل مواقع العمل، مشددة على ضرورة توفير كل منشأة بيئة عمل مناسبة تتوافر فيها كل إجراءات الحماية والسلامة.

وطالبت النقابة العامة، منظمة العمل الدولية، ومنظمات أصحاب العمل بضرورة العمل من أجل التأكيد على حق العمال في توفير كافة معايير واشتراطات السلامة والصحة المهنية.

وأوضح عبد المنعم الجمل، أنه في ضوء مواجهة العالم لفيروس كورونا المستجد أصبح لزاما على الجميع التكاتف من أجل توفير بيئة عمل صحية لجميع العاملين، مشددا على أصحاب الأعمال ضرورة توفير كل أدوات الوقاية من هذا الوباء حرصا على استمرار مسيرة العمل والإنتاج.

وطالب الجمل، بضرورة إعطاء أولوية للعاملين في المواقع المختلفة في الحصول على اللقاحات المتوفرة لفيروس كورونا، لاسيما وأن عدد كبير منهم أكثر عرضة للإصابة.

ويشارك في حملة الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب، بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية، نقابات عمال البناء والأخشاب في أكثر من ١٢٠ دولة حول العالم، تحت شعارات وملصقات موحدة وبجميع اللغات.