/629036/الصحة-أجور-ووتعويضات-العاملين-بالوزارة-بلغت-مليار-و107-مليون

استعرض مسئولو وزارة الصحة والسكان، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، مشروع موازنة ديوان عام الوزارة للسنة المالية 2021/2022، وما تم اعتماده من جانب وزارة المالية وحجم الاعتمادات الإضافية المطلوبة من جانب الوزارة، والتى بلغ إجماليها نحو 5.5 مليار جنيه فى أبواب الأجور والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية وشراء السلع والخدمات والاستثمارات.

رئيس قطاع الأمانة بالوزارة: مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بلغت مليار و107 مليون

وأوضح العميد سامى الهدهد، رئيس قطاع الأمانة العامة بالوزارة أن مخصصات الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بمشروع موازنة ديوان عام الوزارة بلغت نحو مليار و107 مليون جنيه، مطالبا بإضافة مبلغ 20 مليون جنيه حافز إضافى، كما بلغت اعتمادات الباب الثانى (شراء السلع والخدمات) نحو 6 مليارات و489 مليون جنيه، مطالبا بدعم هذا الباب بنحو 1.8 مليار جنيه، بواقع مليار جنيه لدعم مخصصات شراء الأدوية، و300 مليون جنيه لدعم التعاقدات الطبية مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات لمواجهة نقص الأطباء، و500 مليون جنيه للمواد الخام.

فيما بلغت مخصصات الباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) نحو 7 مليارات و167 مليون جنيه، وطالب ممثلو وزارة الصحة باعتمادات إضافية لهذا الباب بلغ إجماليها نحو 1.7 مليار جنيه منها 1.5 مليار جنيه المخصصات العلاج على نفقة الدولة، ونحو 200 مليون جنيه للتعاقد مع الأطباء فوق سن ال60 لسد العجز فى عدد الأطباء، فيما طلب الدكتور محمد نوح، مدير عام التخطيط بوزارة الصحة والسكان، إضافة مبلغ 2 مليار جنيه لمخصصات الباب السادس (شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات") بواقع مليار جنيه لصالح تنفيذ مشروع التخلص الآمن من النفايات الطبية، ومليار جنيه للبدء فى تنفيذ المرحلة الثانية من التأمين الصحى الشامل.