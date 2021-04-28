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/629038/إيهاب-منصور-يطالب-الصحة-بصرف-بدل-مخاطر-للمهندسين-العاملين-فى-القطاع-الطبى
طالب المهندس إيهاب منصور، نقيب المهندسين بالجيزة، ووكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان لمناقشة الموازنة العامة للعام المالي 2021/ 2022، بصرف بدل مخاطر للمهندسين العاملين فى القطاع الطبى.
إيهاب منصور: المهندسين يواجهون مخاطر عديدة ويتعرضون للإصابات
وقال عضو مجلس النواب، إيهاب منصور" فى كلمته، خلال اجتماه اللجنة ، إن المهندسين يواجهوا نفس المخاطر ويتعرضوا للإصابات ويجب على الوزارة الوفاء بالتزاماتها ووعد وزيرة الصحة فى شهر يوليو ٢٠٢٠ بإدراج المهندسين فى قانون بدل مخاطر العدوى.
ووصف وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إيهاب منصور، هذا الأمر الذى تم الإشارة إليه، بأنه مصيبة كبرى لا تنظر إليها الوزارة، ويجب الالتفاف إليها سريعًا والعمل على حلها.
وكان قد أحال مجلس النواب، في جلسته العامة الأسبوع الجاري، البيان المالي الذي ألقاه ، وزير المالية، الدكتور محمد معيط، بشأن الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2021 / 2022 إلى لجنة الخطة والموازنة لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.
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