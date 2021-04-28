/629039/صوفينار-لـصالح-جمعة--خليك-راجل-لو-مرة-واحدة-في-حياتك-وأنت-مش-زوقي-فيديو

نشرت الفنانة الإستعراضية صوفينار فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى “ الفيس بوك “ ردا على تصريحات صالح جمعة لاعب نادى سيراميكا كليوباترامع الإعلامية إيناس الدغيدى في برنامج “شيخ الحارة “على شاشة قناة القاهرة والناس.

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