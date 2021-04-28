القضايا الكبرى على طاولة البرلمان..من حوادث القطارات والثانوية العامة إلى سد النهضة

/629040/القضايا-الكبرى-على-طاولة-البرلمانمن-حوادث-القطارات-والثانوية-العامة-إلى-سد-النهضة

أصبح البرلمان بغرفتيه، للنواب والشيوخ، أحد أهم أركان الدولة المصرية، وأبرز مؤسساتها التي لايتوقف العمل وحركة النشاط داخلها بشكل يومي، وذلك لطرح جميع الملفات والقضايا الحساسة، سواء التي تتعلق بالمواطن وأحواله بشكل مباشر، أو تلك التي تتعلق بالقضايا والمحددات الخارجية للبلاد.

ويرصد دوت الخليج في تقريره الأدوار التي يضطلع بها رئيسي النواب والشيوخ والأغلبية البرلمانية، للاهتمام بقضايا بحجم حوادث القطارات، ملفات التعليم والصحة وكورونا، مستجدات وتطورات سد النهضة والعلاقات الخارجية لمصر في السياق العالمي الحالي.

الشأن المحلي

لايتوقف غرفتي البرلمان عن الاهتمام بما بشغل المواطن، لاتتوقف أمانات مجلسي النواب والشيوخ، عن الإعلان عن أجندات عمل تحتشد بالملفات الساخنة التي تهم المواطن، أمثال حوادث القطارات ومناقشة وزير النقل في أسباب ذلك وسبل المواجهة، مرورا بجلسات نقاش مطولة مع وزير التعليم في الشيوخ حول مصير سيناريوهات الثانوية العامة.

كما أن انتشار فيروس كورونا لايتوقف الحديث عنه داخل المجلس، ويشارك كافة النواب من مختلف الدوائر، معبرين عن آراء المواطنين، بالطرح والاقتراح والنقاش حول تلك القضايا بشكل مستمر ودوري ولايتوقف، ناهيك على عشرات من طلبات الإحاطة والأسئلة حول الأمور الخدمية في القرى والمدن بطول البلاد وعرضها.

الشأن الخارجي

لم يتوقف مجلسي النواب والشيوخ، وفي القلب منهم الأغلبية التي يمثلها حزب مستقبل وطن، عن طرح القضايا الكبرى، والحديث بشأن الملفات الطارئة التي تواجه البلاد، من الإرهاب والاقتصاد والعلاقات الدولية، وأبرزها ملفات سد النهضة والعلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية.

على مدار الأسابيع الماضية، تكررت زيارات وزراء الخارجية والري والتعاون الدولي، على غرفتي البرلمان في النواب والشيوخ، ضمن اجتماعات حضرها الوزراء اللذين أطلقوا تصريحات هامة كانت بمثابة رسائل حاسمة للداخل والخارج.

الدور الرشيد

بات مجلسي النواب والشيوخ بأعضائه ونوابه وكوادره الوطنية، والقامات الرفيعة على المنصة، أحد أهم محركات الأحداث في البلاد، وبات الجهد الذي يبذله النواب في نقاشات حول القرارات الاقتصادية وتفصيلات الموازنة والبيانات المالية، سببا في تدفق الدماء في شرايين الدولة المصرية.

ويترقب المواطنون مزيدا من الأدوار الهامة التي يجب أن يلعبها أعضاء مجلس النواب، للمساهمة في الوصول إلى أفضل الصيغ والتصورات حول صنع القرار، خاصة في تلك اللحظة التاريخية الدقيقة التي يدفع فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي البلاد إلى الأمام لمزيد من الاستقرار والتنمية على كافة الأصعدة