/629041/سامح-شكري-أزمة-سد-النهضة-تواجه-تعنت-إثيوبي ورفضوا-وساطات-لحل-الأزمة-صور

أكد وزير الخارجية، سامح شكري، أنه حريص علي التنسيق مع المجالس النيابية والالتقاء بنواب مجلس الشيوخ، الذي له دور في دعم السياسة الخارجية للدولة المصرية في ظل التحديات التي لاتزال تؤثر على استقرار الأمن القومي المصري والإقليمي.

وزير الخارجية: أزمة سد النهضة تواجه تعنت إثيوبي

و قال وزير الخارجية، سامح شكرى خلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والعربية والافريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور عبد الحي عبيد، لمناقشة التحديات الخارجية التي تواجه الدولة المصرية:” إن أزمة سد النهضة تواجه تعنت إثيوبي، فقد رفضوا بعض الوساطات لحل الأزمة”.

وزير الخارجية: الدولة المصرية لاعب أساسي على الساحة الإقليمية

وأضاف وزير الخارجية سامح شكري:” العالم يشهد تغييرات والسياسة المصرية قائمة على رصيد طويل من العلاقات الخارجية للدولة المصرية، بخلاف دورها الريادي في المنطقة، وما وصلنا إليه من قدرات، فالدولة المصرية تعد لاعبًا أساسيًا علي الساحه الإقليمية و الدولية.

وكان وزير الخارجية قد قام بعده زيارات افريقية لعدد من الدول الأفريقية الشقيقة حاملاً رسائل من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي أشقائه رؤساء وقادة هذه الدول حول تطورات ملف سد النهضة والموقف المصري في هذا الشأن، وهي الجولة التي تأتى انطلاقاً من حرص مصر على اطلاع دول القارة الأفريقية على حقيقة وضع المفاوضات حول ملف سد النهضة الإثيوبي، ودعم مسار التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل السد.