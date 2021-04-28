/629043/طارق-هاشم---النادى-المصرى-يواجه-إهمال-وعدم-إنشاء-ملعب-للفريق-حتى-الأن

قال طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادى المصرى فى تصريحات لبرنامج “ بى أون تايم “ ، عبر شاشة قناة أون تايم سبورت 1 أنه حتى الأن لا يلعب النادى المصرى على ملعبه منذ 9 سنوات ، ولا يوجد أى توضيح بشأن موقف نقل المباريات من برج العرب حتى الأن ، ذاكرا عدم الاهتمام بإنشاء إستاد للنادى المصرى، فى ظل شعبيته الجماهيرية التى يتمتع بها فى بورسعيد .

ويرى هاشم أن النادى المصرى يواجه تعنت كبير بشأن نقل جميع مبارياته فى الدورى المصرى، فى ظل عدم لعبه على ملعبه حتى الأن ، ومنذ 9 سنوات . ونجح النادى الأهلى في الفوز على النادى المصرى البورسعيدى ، في مباراة صعبة جمعت الفريقين أمس على إستاد الأسكندرية ضمن مؤجلات الجولة الـ 15 لمنافسات الدورى المصرى الممتاز ، وإنتهت المباراة بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف وحيد ، أحرز الهدفين مهاجم الأحمر محمد شريف ، ويرفع الأهلى رصيده الى 36 نقطة ، ليأتى في المركز الثانى من جدول الدورى ، خلف الزمالك صاحب المركز الأول بـ 39 نقطة . تشكيل الأهلي و المصري في الدوري تشكيل النادى الأهلى حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام - سعد سمير– رامي ربيعة – كوكا. خط الوسط : أكرم توفيق – عمرو السولية – محمد مجدي افشة. خط الهجوم: محمد شريف – حسين الشحات - محمود كهربا. ويجلس على دكة بدلاء النادي الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي كلا من : علي لطفي - محمد هاني - ياسر إبراهيم - أليو ديانج - مروان محسن - صلاح محسن - وليد سليمان - طاهر محمد طاهر - ناصر ماهر. تشكيل المصرى أمام الأهلى بينما جاء تشكيل المصري لمواجهة الأهلي في الدوري كالتالي: حراسة المرمى: أحمد دعدور. خط الدفاع: كريم العراقي- عمرو موسى - أحمد شوشة - أحمد شديد قناوي. خط الوسط: حسن علي - سعيدو سمبوري- فريد شوقي. خط الهجوم: عمر كمال عبد الواحد - أحمد رفعت - أحمد جمعة.

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