/629044/الشرطة-تتمكن-من-القبض-على-ألمانى-عنصرى-هاجم-أعزل-سورى-بوحشية

فى واقعة أثارت غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعى، سواء فيس بوك أو تويتر، هاجم أحد المواطنين الألمان، شاب سورى فى سن المراهقة، دون سبب، فى مترو الأنفاق بأحد المدن الألمانية.

رجل ألماني يهاجم مراهق سورى

وفى الفيديو ظهر رجل ألماني، وبحوزته دراجة، وعند رؤية للشاب السورى قام بسبه والهجوم عليه، دون أى مقاومة من المراهق السورى، حتى أصيب الأخير بالعديد من الكدمات.

وكانت الواقعة قد حدثت في وقت متأخر من الجمعة، بمدينة إرفورت شرقي ألمانيا، بحسب تقارير محلية، ووصف حاكم ولاية تورينجيا حيث تقع إرفورت، الهجوم بأنه "مثير للاشمئزاز".

ووفقًا لما جاء على لسان حاكم الولاية بودو راميلو على "تويتر"، فإنه تم القبض على الجاني"، واصفا إياه بـ"الشخص الجبان والعدواني الذي يعتدي على شخص أعزل". ومن دون سابق إنذار، راح الرجل يكيل للمراهق الإهانات بشكل متكرر، قبل أن يتمادى أكثر فيبصق على وجهه ثم يركله بقسوة في وجهه.

وبالإشارة إلى ما جاء على لسان الشرطة إرفورت، فإن الضحية السوري الذي لم يحرك ساكنا أثناء الواقعة، أصيب بجروح طفيفة في الهجوم.

وذكرت جماعات مناهضة للعنصرية إن هناك 102 حالة عنف يميني متطرف ومعاد للسامية في تورينجيا العام الماضي، وهو أمر تحاول الشرطة الألمانية بدورها إلى مجابهته.