/629045/تعرف-علي-سبب-غياب-مارسيلو-عن-مواجهة-تشيلسي-تفاصيل

اعلن نادي ريال مدريد عن غياب مارسيلو لاعب الفريق، حيث لن يتمكن من السفر إلى لندن مع الملكي لمواجهة تشيلسي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال بسبب اختياره ليكون عضواً في لجنة اقتراع في انتخابات مجلس مدريد التي ستجرى الثلاثاء المقبل.

ويستعد النادي الملكي لمباراته يوم الأربعاء 5/5 أمام فريق تشيلسي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

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ويتطلع الفريق الملكي الفوزفي مباراة تشيلسي من أجل قطع خطوة نحو التأهل للمباراة النهائي في المسابقة، وتقام على ملعب «ستامفورد بريدج» معقل البلوز في العاصمة الإنجليزية لندن.

حسم التعادل الإيجابي مباراة تشلسي وريال مدريد، بنتيجة بهدف مقابل هدف، في لقاء ذهاب الدور النصف نهائي لدوري أبطال أوروبا، وشهد علي اللقاء ملعب ألفريد دي ستيفانو معقل ريال مدريد.

شهدة المباراة علي ضغط من لاعبي تشلسي في المباراة بالرغم من أنه الفريق الضيف في المباراة، ولكن خبرة لاعبي ريال مدريد في البطولة تتفوق علي حماس لاعبي تشلسي الشباب وينهو اللقاء بالتعادل الإيجابي بالرغم من تاخرهم في النتيجة في المباراة في بداية المباراة.

سجل تشلسي الهدف الول في المباراة، بعد تمريرة مم كانتي لاعب وسط تشلسي لبوليسيتش، خلف المافعين، في الدقيقة 14 من عمر المباراة إستلمها بمهارة، وراوغ ثيبوه كورتوا وأسكنها الشباك، ليتقدمة لفريقة بالهدف الأول.

أجري الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد التبديل الأول في صفوف الفريق بخروج فينيسيوس جونيور، وخروج مارسيلو ودخول أسينسيو، وخروج داني كارفاخال ودخول أودريوزولا، وخروج كريم بنزيما ودخول رودريجو سيلفا.

في حين أجري الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق تشلسي ثلاث تغيرات فقط في المباراة في الدقيقة 66 من عمر المباراة، بخروج سيزار أسبيليكويتا ودخول ريس جيمس، وخروج تيمو فيرنر ودخول كاي هافريتس، وخروج كريستيان بوليسيتش ودخول حكيم زياش.