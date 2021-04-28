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/629046/وزير-الخارجية-بالشيوخ-لمناقشة-التحديات-الدولية-صور
يستقبل مجلس الشيوخ، الآن، وزير الخارجية سامح شكرى، للحديث عن أبرز التحديات التى تواجه الدولة المصرية، وخاصة ما يتعلق بملف سد النهضة، وذلك بحضور عدد من أعضاء ورؤساء اللجان بالغرفة الثانية.
وزير الخارجية بالشيوخ للحديث على أبرز التحديات
وخلال حديث وزير الخارجية، سامح شكرى، تطرق إلى ما يتعلق بملف سد النهضة، مؤكدًا على أن الجانب الإثيوبي لا يزال يمارس تعنته فى هذا الشأن، بل ويرفض العديد من الوساطات الخارجية.
و قال وزير الخارجية، سامح شكرى خلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والعربية والافريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور عبد الحي عبيد، لمناقشة التحديات الخارجية التي تواجه الدولة المصرية:” إن أزمة سد النهضة تواجه تعنت إثيوبي، فقد رفضوا بعض الوساطات لحل الأزمة”.
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